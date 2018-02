E-shopy čekají velké změny. EU chce odstranit geografické hranice

Zákazníci v evropských zemích si budou moci kupovat zboží z eshopů v libovolném členském státě. O odstranění tzv. geoblokace bude v úterý jednat Evropský parlament. Očekává se, že poslanci návrh schválí a geoblokace by tak skončila do konce roku. Unie si od toho slibuje významný přínos pro spotřebitele.

Přestože si už třetina občanů EU v loňském roce koupila něco v obchodě, který sídlí v jiné členské zemi EU, stále zákazníci naráží na řadu překážek. Některé obchody je třeba před zaplacením přesměrují na jejich lokální verzi stránek, kde ale zákazníkem vybrané zboží není v nabídce.

Studie Evropské komise odhalila, že jen v 37 % případů bylo pro zákazníky možné si vybrané zboží koupit, jindy narazili na překážku. Přitom kdyby zákazník třeba z České republiky přijel do německého obchodu, nikdo si neumí představit, že by mu zboží neprodali proto, že není Němec, a místo toho ho poslali do své české pobočky.

Poslanci Evropského parlamentu teď chtějí, aby do konce roku podobná omezení eshopy odstranily. O návrhu budou hlasovat v úterý. Nařízení bude přikazovat obchodníkům, aby umožnili zákazníkům stejný přístup ke zboží bez ohledu na to, ze které země se na stránku připojí.

"Dosáhli jsme toho, že se nakupování online a nakupování v kamenných obchodech čím dál více sbližuje a nikdo nebude na internetu diskriminován,“ pochvaluje si polská poslankyně Róza Thunová, která připravovala stanovisko Evropského parlamentu k novým pravidlům.

Změna pravidel by se týkala fyzického zboží, kupříkladu elektroniky, on-line služeb typu datových úložišť a zábavy, tedy například lístků na koncert. Do dvou let chce Parlament po Komisi, aby pravidla rozšířila i na produkty chráněné autorským zákonem.

Podívejte se na video Evropského parlamentu o plánovaném ukončení geoblokace:

Nákupy přes internet se těší rostoucí popularitě. V uplynulém roce si nějaké zboží koupilo on-line 56 % Čechů, Evropský průměr byl o 1 % vyšší.

Od ledna navíc v Evropě platí nové podmínky pro platby kartou. Provozovatelé e-shopů si už nesmí účtovat extra příplatky za platbu kartou. I od toho si Evropská unie slibuje větší podporu elektronické komerce a bezhotovostních plateb.