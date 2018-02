Wall Street dnes zažila největší výprodej od roku 2011

Pondělí 5. ledna 2018 se do obchodní historie Wall Street zapíše rudým písmem. Americké akcie hromadně odepsaly více než 3 %. Dow Jones krátce padal o více než 1500 bodů a v závěru umazal veškeré své letošní zisky. Index strachu Vix rostl o více než 100 % až na maxima z roku 2011. Wall Street tak má za sebou nejhorší den od roku 2011.

V závěru obchodního dne klesl index Dow Jones o 4,6 % až na 24 345,75 bodu, vinou čehož umazal všechny letošní zisky. S&P 500 spadl o 4,1 %, což odpovídá 2648,94 bodům a rovněž ponoření do letošní ztráty. Technologický Nasdaq se propadl „nejméně“, a to o 3,37 % na 6967,53 bodu.

Dow Jones tak během dnešního dne odepsal více než 1175 bodů, což, jak upozornil ekonomický komentátor Holger Zschaepitz z německého Die Welt, je jeho historicky největší denní propad. S&P 500 pak klesl nejvíce od srpna 2011.

That‘s how the biggest point drop in history looks like. Dow plunges 1175.21 points! pic.twitter.com/XUcHUNXH0n

Hlavním důvodem trvajícího výprodeje je dle serveru CNBC rychlý nárůst výnosů amerických bondů z minulého týdne, který je podpořen vidinou zvyšování úrokových sazeb (možná i rychlejšího, než jak ho představil Fed). Například 10letý bond se dnes v ranních hodinách vyhoupl nad 2,88 %, což je rekordní hodnota od ledna 2014. Je sice pravdou, že během dne výnosy amerických dluhopisů klesaly, na zastavení přelévající se nervozity to však evidentně nestačilo.

Dluhopisy katem akciového trhu

A jak moc jsou investoři nervózní? Index strachu aktuálně roste o 116 %. Dostal se tak až na hodnotu více než 37 bodů, která je vůbec nejvyšší od listopadu 2011.

The end of complacency: Fear Index VIX jumps by 116% to 37.32. VIX tends to peak above 40. pic.twitter.com/GCFjCfZsk0