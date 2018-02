Dělení ČEZ: Akcie přes 800,- nebo také za 350,

Dělení ČEZ: Management ČEZ i MPO již své preference naznačili.

Pro minoritní akcionáře pak akcie přes 800,- nebo také za 350,-



Management ČEZ již naznačil preferenci v rozdělení společnosti a tím zajištění financí pro výstavbu nových jaderných bloků. Konečné slovo ale bude mít hlavní akcionář a ten se také nechal v poslední době slyšet ústy ministra průmyslu Hünera, že ČEZ pomoc nepotřebuje a zvládne to sám.

Z pohledu minoritního akcionáře by varianta preferovaná managementem znamenal zajímavou příležitost s ohledem na vyhlídky ocenění akcií. Varianta preferovaná ministrem průmyslu by však znamenal, dle jeho vyjádření, negativní efekt jen v řádu několika desítek korun. V takovém případě si však dovolíme polemizovat nad slůvkem „jen“ anebo „desítek“.

Varianta výstavby bloků zajištěná vlastní cestou ČEZ by pro minoritní akcionáře nebyla z pohledu ceny akcií příznivá a obávám se, že při započtení negativních efektů by reakce při současných cenách kolem 525 Kč byla spíše v řádu stokorun, tedy v rozmezí 100-200 na akcii. Do negativních faktorů by stačilo započíst nevyplácení dividend po několik dalších let, výše investice a cena za financování a možné problémy spojené se samotnou výstavbou či riziko negativního vývoje ceny elektrické energie v průběhu let výstavby. Domníváme se, že atraktivita akcií ČEZ by velmi silně poklesla alespoň v krátkém období a ze současných cen by se mohli propadnout i pod hranici 350 Kč za akcii.

Dalo by se říci, že varianta rozdělení firmy preferovaná managementem ČEZ je jak pro minoritní ale i majoritní akcionáře takzvanou win-win variantou, tedy ekonomicky i investičně nejsmysluplnější. S oceněním akcií by to pak dokonce mohlo být ještě zajímavější, než se nyní zdá. Absencí podobných aktiv, jakou by byl „nový ČEZ“ na současném trhu by mohlo dojít k navýšení ocenění o oněch 65 mld. dokonce jen u této nové části. To by pak mohlo znamenat i překonání hranice 800 Kč/akcii. (aktuální prémie téměř 50%) Avšak v případě prosazení varianty „MPO“, tedy vlastního financování by se objevilo také riziko propadu až téměř o 50% ze současných cen.

Politické prosazení jakékoliv varianty bude v případě ČEZ velmi komplikované a sledované. Jakákoli varianta bude mít nakonec své obhájce i odpůrce. Je zapotřebí si uvědomit, že energetika a energetická bezpečnost spadá do státní koncepce a ekonomické souvislosti a dopady nemusí vždy sehrát ten jediný nebo rozhodovací prvek. Pokud se však brzy najde politicky rozumný konsensus, začíná se již nyní rozvíjet nový, dlouhý a zajímavý příběh nejen pro současné akcionáře.

Pavel Šťastný, Grant Capital a.s.

