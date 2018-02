MF chce zrušit superhrubou mzdu a zavést dvě sazby daně od 2019

Se zrušením superhurbé mzdy a zavedením sazeb daně z příjmů fyzických osob 19 a 24 procent počítá ministerstvo financí od ledna příštího roku. Vyplývá to z návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019. Materiál poslalo MF k připomínkovému řízení, vyplývá z internetových stránek vlády. Další změny se týkají například odpočtů DPH u veřejnoprávních médií nebo zdanění zahřívaného tabáku.



Dnes je u daně z příjmu fyzických osob zavedena superhrubá mzda a 15procentní daň. Superhrubá mzda vyčísluje základní hrubou mzdu zaměstnance zvýšenou o pojistné na zdravotním a sociálním pojištění placené zaměstnavatelem. Lidé s příjmem nad zhruba 1,2 milionu ročně kromě toho odvádějí sedmiprocentní solidární přirážku k dani z příjmů,





Materiál obsahuje změny i u zákona o dani z hazardních her, zákona o Finanční správě ČR, zákona DPH ), zákona o spotřebních daních nebo daňového řádu. "Zařazením těchto změn do jednoho právního předpisu se pro daňové subjekty zvyšuje přehlednost, neboť nejsou prováděny řadou samostatných zákonů, ale jsou obsaženy v návrhu jednoho právního předpisu," uvedlo MF.Vláda v programovém prohlášení navrhla zrušení superhrubé mzdy a nahrazení jí daní z příjmu fyzických osob 19 procent. Solidární zvýšení daně chce zachovat zavedením 24procentní sazby z hrubé mzdy . Podle odborníků oslovených ČTK změny nechají daňové zatížení prakticky na současné úrovni."Tato změna je změnou pouze 'na oko'. Nynější efektivní zdanění zaměstnanců s příjmy nedosahujícími limitů pro uplatnění solidárního zvýšení daně činí 20,1 procenta, jejich reálné zdanění se tak sníží pouze o 1,1 procenta. U fyzických osob majících jiné druhy příjmů než příjmy ze zaměstnání pak zdanění kvůli zvýšení sazby daně vzroste," uvedla již dříve daňová poradkyně ve společnosti Mazars Gabriela Ivanco.V případě novely zákona o daních z příjmu MF navrhuje zavést požadavky EU ohledně pravidel proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem.V oblasti DPH materiál v rámci tzv. řádné novely zákona navrhuje kvůli neslučitelnosti s právem EU zrušit loni zavedené opatření, podle kterého veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas v současnosti mohou uplatňovat nárok na odpočet DPH za pořízené zboží nebo služby ve stejném rozsahu, jako ho mohou uplatňovat komerční rozhlasové a televizní stanice. Dále MF do novely promítlo požadavky EU ohledně uplatňování DPH v případě poukazů a přeshraničního poskytování digitálních služeb.V zákoně o spotřebních daních MF navrhuje zavést daň ze zahřívaných tabákových výrobků. Týká se to například výrobků iQOS od společnosti Philip Morris , ve kterých se na rozdíl od cigaret tabák jen zahřívá. "Úprava zdanění zahřívaných tabákových výrobků vychází ze stávající úpravy zákona o spotřebních daních týkající se ´tradičních´ tabákových výrobků," uvedlo MF.Novela zákona o dani z hazardních her, kterou materiál rovněž obsahuje, se snaží zjednodušit a zefektivnit správu daně . Například prostřednictvím změny způsobu, jakým se v základu daně zohledňují vrácené vklady tak, aby bylo méně často nutné podávat dodatečná daňová přiznání. Nově by podle materiálu měl tuto daň spravovat Specializovaný finanční úřad, což obsahuje návrh novely zákona o Finanční správě ČR.