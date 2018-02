Žijeme déle. Průměrná délka dožití se za století zvýšila o 30 let

Střední délka života se oproti roku 1920 za necelých sto let prodloužila o přibližně 30 let. Vděčíme tomu nejen zpomalení stárnutí díky moderní medicíně a lepším životním podmínkám, ale především tomu, že se téměř podařilo vymýtit. Chlapci narození v roce 1920 měli střední délku života jen 47 let, dívky o 2,6 roku delší. Údaj ale zkreslovala vysoká kojenecká úmrtnost, která byla ještě v roce 1920 patnáctiprocentní. U pětiletých se tak naděje dožití zvýšila na 55 let. Kojenecká úmrtnost pak v průběhu 20. století, s výjimkou 2. světové války, vytrvale klesala a dnes je již naštěstí minimální. Nejen to, ale hlavně pokrok ve zdravotnictví a celkové lepší životní podmínky, prodlužovaly střední délku života. V roce 1930, kdy ještě kojenecká úmrtnost byla zhruba 13 %, už měli novorozenci naději, že se dožijí 54,2 let v případě chlapců a 58 let u dívek. Poslední údaje z roku 1937, které statistici stihli nasbírat před 2. světovou válkou, dávaly chlapcům k dobru přes 2,5 roku a dívkám téměř dva roky. Krátce po válce se střední délka života opět snížila, na 51 let u mužů a 59 let u žen, hlavně díky skokovému nárůstu kojenecké úmrtnosti. Ta ale po válce až do 60. let klesala prudce a dále pak pozvolně až na dnešní úroveň v řádu setin procenta.

Muži narození v roce 1950 už měli naději na dožití se 62,3 let, ženy dokonce 67 let. O 10 let později to bylo 67,9 let u mužů a 73,4 let u žen. Pak ale naděje dožití stagnovala nebo dokonce mírně klesala. U žen začala růst až v 2. polovině 80. let a u mužů až po roce 1990. Střední délku života předpokládají statistici u mužů narozených v roce 1990 na 67,6 let a u žen na 76,5 let.

V roce 2000 už to podle statistiků bylo 71,6 let u mužů a 78,3 let u žen. Před 10 lety, v roce 2008, se naděje dožití u žen přehoupla přes 80 let, u mužů byla 74 let. Poslední údaje, které statistici mají, jsou z roku 2016. To naděje dožití opět vyrostla, tentokrát na 76,2 let u mužů a 82,1 let u žen.

Přestože ale roste střední délka života, v posledních letech zaznamenala Česká správa sociálního zabezpečení, výrazný pokles počtu seniorů, kteří překročili hranici 100 let. Zatímco v roce 2015 vyplácela sociálka důchody 707 sto a víceletým seniorům, vloni jich bylo jen 492.

Více zpráv k tématu Petr Žít