Lloyds zakázala nákupy kryptoměn přes kreditní karty. Následuje tak JPMorgan, BoA, Citi a Capital One

Britská Lloyds Banking Group dnes oznámila, že v rámci všech svých institucí zahrnujících mateřskou Lloyds Bank, Bank of Scotland, Halifax a MBNA nadále nebude svým klientům umožňovat využívat k nákupu kryptoměn kreditních karet.Banka se tak přidává k americkým bankám JPMorgan Chase, Bank of America a Citigroup , které tento krok oznámily již v pátek.Zmíněné banky se obávají, že probíhající korekce na trhu kryptoměn by mohla podpořit výraznější zájem jejich klientů o nákupy "na dluh", které kreditní karty umožňují. Případný nepříznivý vývoj cen by pak mohl působit klientům problémy se splácením jejich závazků. Problém banky vidí také ve vysoké volatilitě a celkově enormní rizikovosti takových investic Mluvčí americké JPMorgan uvedl, že zákaz může být v budoucnu revidován. Podobný přístup naznačily obě další zmíněné americké banky.Loni v listopadu při cenách bitcoinu kolem 19 000 USD bylo přitom spojení "nákup bitcoinu přes kreditní kartu" ve vyhledávačích na vzestupu.Zákaz nákupu kryptoměn prostřednictvím kreditních karet zavedla už v průběhu ledna Capital One Financial . Společnost Discover FS tento zákaz drží už od roku 2015.