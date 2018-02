Tether, zdá se, v minulosti podpíral bitcoin. Jestli padne, bude to zničující pro celý trh kryptoměn.

Propad kryptoměn v posledních týdnech vyvolává mnohé obavy a podněcuje mnohé teorie. Jednou z těch zajímavějších je možná svázanost tetheru s trhem bitcoinů . Podle některých komentářů subjekty stojící za tetherem manipulují trhem nejpopulárnější virtuální měny dneška.Tether je jako jedna z mála ne-li přímo jediná virtuální měna navázána na konkrétní podkladové aktivum, kterým jsou v tomto případě americké dolary, jež jsou údajně složeny na speciálním účtu zřizovatelem měny, kterým je stejnojmenná společnost Tether Limited. Teoreticky by se měl 1 tether rovnat 1 USD . Takové spojení by mělo zajistit mnohem menší volatilitu virtuální měny oproti jejím dalším soukmenovcům ze sektoru.Aktuální je k dispozici v oběhu cca 2,2 miliardy tetherů. Podle dostupných konstrukcí bude mnoho investorů tether využívat jakožto výchozí bod pro obchodování na kryptoměnových burzách například v obchodech s bitcoiny . Taková metoda bude výhodná respektive zajímavá především s ohledem na přeměnu "virtuálních" peněz na prostředky "klasické" tedy peníze. Takový postup dovolí celkem jednoduše obcházet často problematické vztahy jednotlivých burz s bankami. Držení klasické hotovosti na jednotlivých burzách se ukazuje potenciálně jako velmi riskantní s ohledem na možné krachy burz či časté hackerské útoky. Držení tetherů místo klasické hotovosti tyto problémy může do značné míry omezit či limitovat nehledě na mnohem jednodušší způsob převoditelnosti prostředků v případě potřeby do jakékoli jiné lokality.Trh se nyní obává, že tethery nejsou plně kryté, jinými slovy, že Tether Limited na speciálním účtu není dostatek prostředků na splacení veškerých vydaných mincí. Obavy v tomto smyslu jsou povzbuzovány skutečností, že Tether Limited v lednu na vrcholu celkové kryptomanie uvedla na trh 850 miliónů nových mincí. Několik dalších navýšení proběhlo již dříve v předchozích měsících. Prostředky z těchto "úpisů", ale nešly na zvláštní účet, ale byly použity k nákupu bitcoinů a jiných kryptoměn . Což dále přispívalo k růstu trhu.Podle některých srovnání jednotlivé úpisy nových tetherů probíhaly vždy při větších poklesech bitcoinového trhu. Podle srovnání u 91 případu navýšení objemu tetherů v rámci Bitfinexu v téměř 50% případů došlo během 1-2 hodin k růstu ceny bitcoinu Tether Limited sice loni v září vydala zprávu údajně potvrzující odpovídající množství prostředků uložených na zvláštním účtu, ale tento "audit" byl od té doby několikrát zpochybněn.Podle některých analytiků sektoru nyní panují obavy z možné provázanosti tetheru a bitcoinu v opačném směru, pokud by se ukázalo, že jednotlivé tethery nejsou plně kryté.Celou konstrukci ještě více umocňuje skutečnost, že vedení Tether Limited je zřejmě velmi podobné jako vedení přední kryptoměnové burzy Bitfinex.