ČR - loňský přebytek obchodní bilance byl meziročně nižší

Přebytek obchodní bilance za loňský rok činil 152,6 miliardy korun, uvedl Český statistický úřad. Výsledek je meziročně o 11,1 miliardy horší. V porovnání s rokem 2016 se zvýšil vývoz o 5,6 procenta a dovoz o 6,3 procenta. V prosinci skončila bilance zahraničního obchodu se zbožím schodkem 2,2 miliardy korun Kč, což byl v meziročním srovnání o 6,2 miliardy korun lepší výsledek. Prosincovou statistiku pozitivně ovlivnila hlavně bilance v kategorii aut a strojů.

Export tuzemských firem byl loni rekordní. V přeshraničním pojetí se meziročně zvýšil o 5,7 procenta na 4,2 bilionu korun. O pětinu vzrostl export do Číny, do Německa české podniky vyvezly o 7,3 procenta zboží více. Podíl českého exportu do EU zůstal na úrovni 83,7 procenta. Podíl vývozu do Německa byl loni 32,8 procenta. Z hlavních exportních destinací se vývoz snížil pouze na Slovensko, a to o necelá dvě procenta na 324 miliard korun.