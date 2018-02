Rozbřesk: MF otestuje zájem o české bondy. Americké výnosy nejvýš za 4 roky a břidlicáři na vzestupu

Po napínavém týdnu, ve kterém ČNB svojí prognózou nepřímo podpořila korunu, která pak zdolávala jedno post-exitové maximum za druhým, nás čeká týden bohatý na zprávy z ekonomiky. Hned v úvodu to je výsledek zahraničního obchodu za prosinec, kdy obchodní bilance skončila – jako už tradičně – v deficitu. V úterý by však data z tuzemské ekonomiky měla potvrdit, že i tak byla kondice českého hospodářství v závěru roku výborná. Zvlášť když to už napověděly ukazatele důvěry nebo indexy nákupních manažerů. Žádného překvapení bychom se tedy dočkat nemuseli. Pro tuzemský finanční trh však může být zajímavější středa, kdy ministerstvo financí nabídne další tři emise státních dluhopisů se splatností 4-12 let. Po nepříliš úspěšném lednu, kdy se nepodařilo prodat původně naplánované objemy papírů, půjde o další test poptávky na trhu po delších papírech v situaci o něco nižších výnosů. Další zajímavá data z Česka pak přijdou na řadu až příští týden, kdy se trh dozví, jak se naplňuje nejnovější prognóza inflace. A tak trochu i napoví, jak moc ladí nový holubičí tón centrální banky se současnou situací v ekonomice.



Hlavní trhy budou tento týden zásobovány spíše než kvantem dat projevy centrálních bankéřů na obou stranách Atlantiku. Od ECB se toho zatím moc čekat nedá, protože si svoji politiku jasně nalinkovala až do podzimu a v současné situaci silného eura asi nebude chtít jitřit nálady. Významnějších dat bude tento týden spíše méně, od PMI ve službách v eurozóně, přes výsledky německého průmyslu a zvláště pak jeho nové zakázky. V závěru týdne bychom se mohli dozvědět, jak je na tom průmysl ve Francii a v Itálii, kde se sice už odrazil ode dna, ale jeho výkon stále extrémně zaostává za úspěšnějšími zeměmi EU. Pro americký trh mohou být tento týden zajímavá kromě slov centrálních bankéřů i data z trhu práce v podobě nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti zveřejněná ve čtvrtek. Zvlášť když ta páteční dopadla tak dobře.



TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna se v průběhu pátku odpoutala od svých post-exitových maxim, ke kterým je „přivedla“ ČNB svoji kurzovou prognózou, a vrátila se opět nad 25,20 EUR/CZK. Centrální banka na korunu spoléhá, že to bude právě ona, kdo zpřísní měnové podmínky v letošním roce, a ČNB tak nebude muset pokračovat v rychlém zvyšování úrokových sazeb. Už ve druhém čtvrtletí by se měla koruna podle centrální banky stabilizovat pod hranicí 25 EUR/CZK a za celý letošní rok by si měla připsat cca 3,5 %.



Dlouhý konec výnosové křivky se po holubičím vyznění prvního letošního zasedání bankovní rady ČNB opět vzpamatoval a mírně vzrostl. Nakonec při pohledu na prognózu PRIBORu pro příští rok, mají delší sazby a výnosy rozhodně kam růst. Pro trh bude tento týden zajímavá úspěšnost aukcí nových státních papírů, nicméně podstatnější bude asi test nové inflační prognózy, který přijde na řadu příští středu.



Zahraniční forex

Eurodolar končil minulý týden v defenzivě, když především zásluhou silného výsledku pátečních payrolls jeho kurz oslabil pod hranici 1,25 EUR/USD. Data z amerického trhu práce totiž ukázala nejen na solidní přírůstek nových pracovních míst (+200 tis.), ale zejména na akcelerující růst mezd (2,9 %), které nyní rostou nejrychleji od roku 2009. Na tyto pozitivní zprávy zareagovaly také americké dlouhé výnosy, které se dostaly opět blíže k 3 % a jsou tak nejvýše za poslední 4 roky.



Tento týden bude eurodolarový trh zajímat opětovná hrozba zastavení financování americké vlády (tzv. shutdown), na scéně by se mělo znovu objevit také téma budoucí německé koalice. Zapadnout by však nemělo ani dnešní vystoupení Maria Draghiho na půdě evropského parlamentu. Konečně nouze nebude ani o tzv. měkká čísla, neboť na pořadu budou PMI v eurozóně i USA.



Ropa

Ač se mohlo zdát, že s koncem týdne Brent opět směřuje k ziskům, nakonec jeho cena v pátek prudce poklesla a usadila se až poblíž 68 USD/barel. Žádnou podporu tentokrát cenám nedodala čísla o aktivitě amerických těžařů. Ti totiž v posledním týdnu přidali 6 aktivních vrtných souprav (celkem 765), čímž dále umocňují rekordní čísla o americké produkci. V posledním týdnu pak navíc došlo k poklesu čisté spekulativní pozice ve futures kontraktech na Brent a WTI. Stalo se tak poprvé za 6 týdnů, což by mohlo naznačovat lehce uvadající býčí sentiment.



V tomto týdnu bude ropný trh zajímat – kromě tradičních týdenních dat – také měsíční report EIA o stavu ropného trhu. Ten bude v úterý navíc zveřejněn spolu s podrobným výhledem na celý rok 2018.