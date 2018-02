Ranní glosa: MF tento týden znovu otestuje poptávku po českých bondech

Po napínavém týdnu, ve kterém ČNB svojí prognózou nepřímo podpořila korunu, která pak zdolávala jedno post-exitové maximum za druhým, nás čeká týden bohatý na zprávy z ekonomiky . Hned v úvodu to bude výsledek zahraničního obchodu za prosinec, kdy obchodní bilance nejspíše skončila – jako už tradičně – v deficitu. V úterý by však data z tuzemské ekonomiky měla potvrdit, že i tak byla kondice českého hospodářství v závěru roku výborná. Zvlášť když to už napověděly ukazatele důvěry nebo indexy nákupních manažerů. Žádného překvapení bychom se tedy dočkat nemuseli. Pro tuzemský finanční trh však může být zajímavější středa, kdy ministerstvo financí nabídne další tři emise státních dluhopisů se splatností 4-12 let. Po nepříliš úspěšném lednu, kdy se nepodařilo prodat původně naplánované objemy papírů, půjde o další test poptávky na trhu po delších papírech v situaci o něco nižších výnosů. Další zajímavá data z Česka pak přijdou na řadu až příští týden, kdy se trh dozví, jak se naplňuje nejnovější prognóza inflace . A tak trochu i napoví, jak moc ladí nový holubičí tón centrální banky se současnou situací v ekonomice Hlavní trhy budou tento týden zásobovány spíše než kvantem dat projevy centrálních bankéřů na obou stranách Atlantiku. Od ECB se toho zatím moc čekat nedá, protože si svoji politiku jasně nalinkovala až do podzimu a v současné situaci silného eura asi nebude chtít jitřit nálady. Významnějších dat bude tento týden spíše méně, od PMI ve službách v eurozóně, přes výsledky německého průmyslu a zvláště pak jeho nové zakázky. V závěru týdne bychom se mohli dozvědět, jak je na tom průmysl ve Francii a v Itálii, kde se sice už odrazil ode dna, ale jeho výkon stále extrémně zaostává za úspěšnějšími zeměmi EU. Pro americký trh mohou být tento týden zajímavá kromě slov centrálních bankéřů i data z trhu práce v podobě nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti zveřejněná ve čtvrtek. Zvlášť když ta páteční dopadla tak dobře.