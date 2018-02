Zruší v Evropě letní čas? Budou o tom hlasovat europoslanci

Skončí v Evropě střídání letního a zimního času? Po tom volající iniciativa získává stále větší podporu. Tento týden bude o návrhu hlasovat Evropský parlament. Pokud bude pro většina poslanců, vyzve parlament Evropskou komisi k tomu, aby upravila příslušný předpis.

Diskuze a hlasování v Evropském parlamentu o zrušení střídání zimního a letního času jsou v plánu ve čtvrtek. Poslance Evropského parlamentu o ukončení střídání časů už žádalo několik občanských iniciativ a poslanci také dostali několik petic.

Problematikou se zabýval Výbor pro dopravu a cestovní ruch, který připravil usnesení navrhující ukončení střídání letního a zimního času. Pokud se v parlamentu najde většina, vyzve Evropský parlament Evropskou komisi k úpravě směrnice, kterou se střídání časů řídí.

"Několik zemí už vyjádřilo zájem střídání času ukončit, například Finsko, Polsko nebo Estonsko. Ale musí to být změna napříč Evropskou unií. Je to pomalý proces, ale naštěstí to budeme probírat na plenárním zasedání ve Štrasburku," řekl webu Newstalk irský europoslanec Sean Kelly.

Studie Výzkumné služby Evropského parlamentu vloni v říjnu odhalila, že přínosy přecházení na letní čas jsou minimální. Ty představují především úspory za topení a svícení. Na druhé straně jsou ale negativní zdravotní důsledky, které jsou podle posledních průzkumů vážnější, než se doposud vědělo.

Změna evropské směrnice by vedla k tomu, že by přechod na letní čas přestal být centrálně koordinován v rámci Evropské unie. Nadále by o něm rozhodovaly členské státy.

Parlament v nelegislativním návrhu usnesení, o němž budou europoslanci hlasovat, vyzývá, aby v takovém případě nadále v Evropě zůstal jen jeden čas, tedy aby se nestalo, že Česká republika přestane přecházet na letní čas, ale třeba Slovensko a Rakousko jej budou dále využívat.