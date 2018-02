Víkendář: Pivní pohádka s nečekaným ekonomickým koncem

Kolem nás se množí monopoly a firmy s dominantní pozicí na trhu. Týká se to výroby léčiv, hudby, reklamy, technologií a dalších odvětví. Výjimkou nejsou ani pivovary: Duo Anheuser-Busch InBev a MillerCoors ještě v roce 2012 vyrábělo v USA téměř 90 % veškeré produkce piva. Podobná konsolidace a soustředění tržní síly do jedné či několika málo firem dělá ekonomům vrásky. Podle studií mimo jiné omezuje inovace a snižuje zaměstnanost. Důkazem toho byly i zmíněné pivovary. Jenže jak poukazuje Derek Thomson na stránkách The Atlantic, pak se stala jedna podivná věc.



V USA mezi lety 2008–2016 vzrostl počet pivovarů šestkrát a počet lidí zaměstnaných v odvětví se zvýšil o 120 %. Takové změny ve 200 let starém odvětví v tak krátké době obvykle neprobíhají. A navíc se tak stalo v době, kdy celková poptávka po pivu klesala. Předběžná data za rok 2017 přitom ukazují, že změny nejsou u konce, naopak. Zaměstnanost v sektoru stále roste a Američané podle zmíněných dat sice pijí méně piva než dříve, ale platí znatelně vyšší ceny za produkt, který je považován za prémiový.



Tradiční značky velkých pivovarů naopak oblíbenost ztrácejí. Celkově se tedy zdá, že probíhá pád Goliášů a roste moc Davidů. „Když jsem ta čísla poprvé uviděl, nevěřil jsem jim. Technologie a globalizace zvyšují efektivitu každého odvětví, ale dnešní pivovary potřebují více lidí na to, aby vyrobily méně piva. Konsolidace navíc většinou drtí menší konkurenci, jenže menší pivovary rostou jako houby po dešti. Prodeje velkých značek naopak klesají,“ píše Thomson.





Pivní fanoušci ale popsaným trendem překvapeni nejsou. Dobře vědí, že nastal znatelný posun k takzvaným craftovým pivům, která se vyrábí v menších pivovarech a mají svou vlastní specifickou chuť. Podle The Atlantic je příčin tohoto jevu několik. První se odvíjí od chutí spotřebitele – posun ke craftovým pivům je v konečném důsledku odrazem toho, že spotřebitelům chutnají, chtějí jejich nákupem podpořit místní podnik a také chtějí vybírat z většího množství piv. Hyperkonsolidované odvětví a velcí hráči na něm tento trend ignorovali a nevyužili mezer na trhu. Podle některých názorů pak rozkvět malých pivovarů podpořila i vysoká nezaměstnanost po poslední krizi. Ta totiž některé lidi, kteří nemohli najít zaměstnání , motivovala k vytvoření vlastního podniku.Co nám vše uvedené říká? Výzkum ukazuje, že obrovské společnosti s dominantní pozicí na trhu neprospívají inovacím a tvorbě pracovních míst . Praxe zase ukazuje, že rozvoj malých pivovarů podporuje produktovou pestrost a zaměstnanost se zvyšuje. Spotřebitelé se proti monopolu a jeho produkci mohou otočit z mnoha důvodů, ale tím hlavním jsou obvykle jeho chutě.Ukazuje se ještě jedna věc: I když jsme posedlí efektivitou, někdy se vyplatí podpořit její snížení. Ukazuje to regulace ve Spojených státech, která znemožňuje vertikální integraci výrobců, prostředníků a prodejců alkoholu a restaurací. Taková integrace by pravděpodobně vedla k tomu, že na trhu bude velmi malý počet efektivně vyráběných značek. Regulace ale umožňuje vstup na trh i menším firmám, které mimo jiné představují vítanou konkurenci gigantům.