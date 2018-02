Babiš připustil předčasné volby. Pokud nezíská důvěru ani podruhé

Andrej Babiš nevyloučil, že pokud jeho druhá vláda nezíská důvěru do května, mohly by se konat předčasné volby. Jako možný termín zmínil podzim. Řekl to v rozhovoru pro deník Právo.

Premiér v demisi upozornil, že je pro něj důležitější důvěra voličů než Poslanecké sněmovny. Přesto prý vládnout bez důvěry nechce, podporu pro druhý kabinet by proto rád vyjednal do konce února. Pokud by se mu to nepovedlo, připustil možnost předčasných voleb.

"Topolánek vládl v demisi tři měsíce, podle takových propočtů by to tedy bylo někdy do května. Ale když se nedomluvíme, tak možná jediným řešením budou předčasné volby," uvedl Andrej Babiš pro deník. "Nechci je, ale když na druhé straně není žádná rozumná odezva, není tam nic, jen Antibabiš," doplnil.

Za ideální termín předčasných voleb označil Babiš podzim, kdy proběhnou i komunální a senátní volby. "Když se nedohodneme, tak je to poslední varianta, ale vždycky je to možné," prohlásil předseda hnutí ANO.