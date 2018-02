Víkendář: Německé automobilky se stávají stroji na skandály

Politico se věnuje nové aféře kolem výzkumu, který měl testovat negativní dopady emisí dieselových motorů na člověka. Píše, že „podle vědců, kteří za kontroverzními experimenty stáli, není možné, aby vedení automobilek BMW, Volkswagen a Daimler o testech nevěděla“. Například Helmut Greim, který stál v čele European Research Group on Environment and Health in the Transport Sector (EUGT) tvrdí, že zástupci automobilek se s ním setkávali na čtvrtletní bázi, aby diskutovali o výsledcích jeho práce“.



Simon Marks na stránkách Politico poukazuje na to, že zmíněné automobilky se po propuknutí nového skandálu od testů distancovaly. Šlo o pokusy v USA, které používaly makaky s cílem zjistit, jaké jsou dopady dlouhodobého vystavení živého organismu emisím. Automobilky tvrdí, že projekt je dílem nižšího managementu. Společnosti Volkswagen a Daimler zaměstnance, kteří měli být s pokusy spojení, už propustily. New York Times tvrdí, že cílem celého projektu bylo zjistit, zda jsou nové dieselové motory čistší než starší modely a zda jsou jejich emise karcinogenní.



Greim k postupu automobilek říká: „Šéfové VW, Daimleru a BMW tvrdí, že o ničem nic nevědí. To ale není pravda.“ Podle jeho slov bylo mezi firmami a jeho institutem „neustálé spojení“. A faktem je, že automobilky poskytovaly EUGT financování až do chvíle, kdy byl institut v roce 2017 uzavřen.





VW v reakci na skandál před několika dny propustil svého hlavního lobbistu Thomase Stega. Bild o něm tvrdí, že věděl o testech z roku 2013 a podle šéfa VW Matthiase Müllera lobbista „přijímá plnou odpovědnost“. Daimler zase propustil svého zástupce v dozorčí radě EUGT. VW, Daimler BMW nyní provádí vnitřní šetření, ale společnosti Daimler BMW tvrdí, že na testech nijak nespolupracovaly.Ke skandálu dieselgate, který vedl k hlubokým problémům VW v USA i v Evropě , se tak přidává další aféra. VW se minulý rok v USA přiznal k vině, co se týče manipulací s emisemi, a bylo mu nařízeno zaplatit pokutu a náhradu v celkové výši 25 miliard dolarů . EU v reakci na skandál mění způsob schvalování nových modelů aut a tlačí na VW, aby kompenzoval i zákazníky v Evropě Zmíněné testy na opicích proběhly v roce 2014 a poprvé se o nich začalo hovořit poté, co byl VW zažalován u amerického soudu. O tomto případu poprvé informovaly New York Times, zprávy z jiných zdrojů hovoří i o testech na lidech. Greim tvrdí, že celý nápad přišel z EUGT a cílem bylo zjistit, jaký dopad mají emise na plíce. Pokusy byly prováděny v americkém Albuquerque a podle jeho slov byly schváleny etickým výborem.Při pokusech byl používán motor z modelu VW Beetle (Brouk) a k dovršení celého skandálu byl tento motor vybaven podvodným softwarem, který uměle snižoval jeho emise při laboratorních testech. Ty tak v laboratorních podmínkách dosahovaly mnohem nižších hodnot než při reálném provozu. Podobný software je nainstalován do zhruba 11 milionů vozů po celém světě.Nejde o jediný případ, kdy byl tento německý vědec součástí kontroverzního vědeckého výzkumu. Greim se v roce 2015 podílel na testech glykofosfátů, které jsou rozšířeným herbicidem, který prodává i gigant Monsanto. Vědci na základě studie jejich dopadu na člověka došli k závěru, že prostředek Roundup není karcinogenní a Evropská komise nakonec po dlouhé politické bitvě schválila jeho použití na dalších pět let.Greim také zkoumal dopad některých látek z pesticidů na hormonální aktivitu lidského těla. Čelí kritice, že ve svých studiích jde na ruku firmám, které je zadávají. On sám ovšem tvrdí, že jej zajímají jen fakta, ale „existuje hodně lidí, kteří fakta odmítají“.