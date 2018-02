Summary: Amazon potěšil a Apple nezklamal, jen Alphabet neuspokojil

Dnešní dění na akciových trzích rozvířila tři velká jména technologického odvětví. Analytik Patria Finance Ján Hladký v dnešním souhrnu odhalí, jaký sentiment na trhy zveřejněná data přináší.

Amazon



Po sérii rozporuplných výsledků tady máme konečně nějaká veskrze pozitivní čísla. Tržby internetového prodejce pokračují ve své spanilé jízdě a přihazují dalších 40 % yoy na 60,5 mld. USD, což je mírně nad konsensem. Náklady na prodané zboží rostly o něco pomaleji (+30 % yoy). I po odečtení provozních nákladů, jež vinou mzdových nákladů nabobtnaly o 50 % yoy, se díváme na překvapivě dobrý (i když pořád minimální) provozní zisk na úrovni 2,2 mld. USD (+70 % yoy; konsensus 1,5 mld. USD). Provozní marže se tak ve výsledku rozšířila o 70 bps yoy na 3,5 %. Jednorázové položky však udělaly své, jelikož po jejich odečtení se bohužel čistý zisk na akcii posunul vzhůru „jen“ o 35 % yoy na 3,7 USD, čímž lehce zaostal za predikovanými 3,8 USD. Mohutný volný cashflow příznačný pro tento kvartál dosáhl opět 8,7 mld. USD.



Po rozpadu na jednotlivé divize vidíme, že gros růstu tržeb opět obstaral region Severní Ameriky (+40 % yoy na 37 mld. USD). Zajímavá je však provozní marže. Zatímco v případě online prodejů je nadále minimální (Severní Amerika +150 bps yoy na 4,5 %), případné až záporná (zahraničí -140 bps yoy na -5 %), tak u perspektivního cloudového byznysu (u Amazonu pod názvem AWS) se rozšířila z 25,7 % na 26,4 %. Tržby této divize navíc nezpomalují a nadále rostou 44% meziročním tempem. Jejich podíl na celkových tržbách bohužel nadále zůstává na cca 8 %.



Výhled na další kvartál mohl být o něco lepší, nicméně Amazon má za sebou solidní historii překonávání svých vlastních plánů. Tržby by se měly držet v intervalu 47,75 – 50,75 mld. USD (cca +12,5 % yoy) s provozním ziskem mezi 0,3 až 1,0 mld. USD (-50 % yoy). Tržni konsensus je nastavený na 49,6 mld. USD, respektive 1,5 mld. USD.



Akcie potěšily dobré výsledky za předešlý kvartál a posílají akcie Amazon vzhůru o 5,5 %.

Apple



Výrobce jablíčkových telefonů má za sebou relativně úspěšný kvartál. Základním finančním metrikám se vesměs podařilo mírně překonat konsensus. Tržby narostly o 13 % yoy na rekordních 88,3 mld. USD, tedy o 1 mld. USD nad predikce trhu a s hrubou marží stagnující na 38,4 %. Čistý zisk na akcii vyskočil o 16 % yoy na 3,89 USD, přičemž trhy předpokládaly hodnotu 3,84 USD. Volný cashflow nabobtnal na 25,5 mld. USD a akcionářům bylo navráceno 14,5 mld. USD (dividendy + zpětný odkup akcií). Nyní se podívejme na jednotlivé provozní metriky rozdělené dle produktů:



• iPhone: Chléb a sůl byznysu Apple vygeneroval tržby ve výši 61,6 mld. USD. Jedná se o 13% meziroční skok a to navzdory mírně nižšímu/stagnujícímu počtu prodaných kusů (77,3 mil.; -1 % yoy). Průměrná prodejní cena telefonů (ASP) se tak vyšplhala až na 800 USD. Není se čemu divit, když si management pochvaloval velice uspokojivé prodeje nového modelu X. 1000 USD cenovka tohoto telefonu tedy pravděpodobně určité zájemce odradila, ne však v takové míře aby se to výrazně projevilo na tržbách.

• iPad: Co se týče iPadu, tento segment pokračuje ve své ničím nerušené jízdě. Tržby narostly o 6 % yoy na 5,9 mld. USD spolu s 1% yoy růstem prodaných kusů (nyní 13,7 mil.). Průměrná prodejní cena pokročila vzhůru o cca 20 USD na současných 445 USD za kus. Segment však nyní nemá daleko od toho, aby se propadl na poslední místo co do podílu na celkových tržbách.

• Služby: Tento perspektivní segment s produkty jako App Store, iTunes nebo Apple Music, trochu stáhl nohu z plynu, když narostl jen o 18 % yoy na 8,5 mld. USD (v předešlém kvartálu +34 % yoy). Výhoda těchto produktů tkví v relativně vysoké hrubé marži (cca 60 %) v poměru ke zbytku společnosti. Jelikož je tento kvartál charakteristický vysokým podílem iPhonů na celkových tržbách, tak segment Services nedokázal profitabilitu příliš podpořit (viz úvodní odstavec).

• Mac + Other Products: Stolní počítače nepodaly zrovna skvělý výkon. Tržby odepsaly meziročně 5 % a to samé můžeme říci o počtu prodaných kusů. Na druhou stranu segment Others (Apple TV, Apple Watch, iPod, atd.) utržil 5,5 mld. USD, což je o 36 % více než v předešlém roce.

• Čína: V předešlých výsledcích jsme po dlouhé době mohli opět pozorovat růst tohoto regionu. S potěšením můžeme konstatovat, že se nejednalo o ojedinělý jev, jelikož tržby rostly meziročně o 11 %. Nutno však uznat, že za část z toho může také oslabující dolar, nicméně i po abstrahování měnových výkyvů se díváme na téměř 7% yoy zlepšení.



Až doteď jsme byli s výsledky víceméně spokojeni i když se nejednalo se o žádnou senzaci. Horší je to však s výhledem na další kvartál. Tržby by se měly usadit mezi 60 – 62 mld. USD (cca +15 % yoy), zatímco většina tržních predikcí směrovala až k 64 mld. USD. Ani hrubá marže moc nepomáhá. Managementem plánovaný interval 38,0 – 38,5 % (cca -25 bps yoy) se nachází také pod predikovanými 38,8 %. Dobrou zprávou je však efektivní daňová sazba, jež by měla sklouznout na úroveň 15 % (doteď cca 24 %).



Náš názor na výsledky jsme již vlastně shrnuli: čísla jsou dobré, avšak nejedná se o žádnou senzační zprávu.



Akcie dnes klesají o 3 %



Alphabet



Mateřská společnost Google reportovala čísla za předešlý kvartál, která netradičně skončila pod konsensem trhu. Tržby narostly o 22 % yoy na 26 mld. USD, přičemž trh počítal s hodnotou 25,6 mld. USD. O růst se opět zasloužily především Google web sites (+24 % yoy), tedy reklama na webech vlastněných samotným Alphabet. Problémy se však začínají objevovat níže ve výsledovce. Hrubá marže sklouzla o 450 bps yoy na 69,8 %. Trh sice očekával pokles, avšak na 72 %. I když výsledný čistý zisk na akcii poskočil o téměř 25 % yoy a dostal se na 11,58 USD, na konsensus 12,11 USD to ani zdaleka nestačilo.



Pokles profitability jde na triko metrice Traffic Acquisition Costs (TAC), která vyjadřuje část tržeb, o níž se Alphabet musí dělit s partnerskými weby a distribučními zařízeními (např. výrobci chytrých telefonů). Ta opět narostla o 33 % yoy, přičemž v předešlém roce bylo toto tempo růstu jen +20 % yoy. Z největší části za to můžou právě distribuční zařízení. TAC tak nyní ubírá již 24 % z celkových tržeb z reklamy. Touto metrikou to ale nekončí. V provozních nákladech se projevily zvýšené výdaje na marketing (+42 % qoq) spojené s uvedením nové palety hardware produktů (Google Home, Nest, atd.).



Co do samotné reklamy, tady se nám trochu obracejí trendy. Růst počtu kliknutí (tzv. paid clicks) nadále zpomaluje, nyní na +43 % yoy (předešlý kvartál +47 % yoy a předtím +53 % yoy). Na druhou stranu, cena reklamy (tzv. cost-per-click) zpomaluje propad na -14 % yoy (předešlý kvartál -18 % yoy a předtím -23 % yoy). Zjednodušeně však můžeme říci, že dokud nezačnou jak cena reklamy, tak i počty kliknutí směřovat dolů, budeme spokojeni.



Management Alphabet přislíbil, že růst metriky TAC začne od dalšího kvartálu konečně zpomalovat a to hlavně díky zmiňovaným distribučním zařízením. Dále poukázal na zlepšující se výkon svého cloudového byznysu, jenž nyní na anualizované bázi generuje 4 mld. USD (odhadem +80 % yoy). Kvartální příjmy segmentu Google Other, jehož součástí je také cloud, nyní činí 4,7 mld. USD (+20 % yoy).



Problémy Alphabet se v tomto kvartálu až nápadně podobají problémům Alibaba. Oba v zájmu navýšení tržeb popustili uzdu výdajům na rozvoj byznysu. Nyní bude záležet, zda se z toho stane nový trend, nebo se bavíme jen o jednorázové akci.



Akcie Alphabet reagují na neuspokojivé výsledky poklesem o 5 %.