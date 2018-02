Roubini: Blockchain není žádná revoluce. Za 10 let existence vytvořil jen kryptoměny, na rozdíl od dot.com éry

Podle uznávaného profesora ekonomie Nouriela Roubiniho je bitcoinová respektive kryptoměnová bublina mnohem horší než ta tulipánová v 16. století minulého tisíciletí.Podle Roubini se na konci ledna ve svém článku poměrně ostře obul do blockchainové technologie, která stojí za drtivou většinou kryptoměn . Podle jeho názoru nejde o žádnou převratnou novinku, která by mohla změnit finanční svět, jak uvádějí mnozí zastánci kryptoměn , ale o velké technologické zklamání, které přes velké naděje nedokázalo za 10 let své existence vytvořit nic jiného než bezúčelné kryptoměny Roubini nesouhlasí s přirovnávání blockcainové technologie k dot.com fenoménu z přelomu tisíciletí. Technologie vzešlé z této éry totiž během relativně velmi krátké doby v podstatě dobyly svět a diametrálně jej změnily s tisíci reálnými aplikacemi a miliardami lidí pracujících s nimi. Oproti tomu blockcain za 10 let své existence nedokázal v podstatě vůbec nic.Roubini dále kritizuje další bitcoinovou mantru v podobě pouze omezeného množství mincí limitovaných počtem 21 miliónů. Tento argument pro výjimečnost bitcoinu je velmi chabý, protože je možné základní kmen v podstatě neomezeně štěpit na další a další odnože a tím navyšovat celkové množství mincí v oběhu. ž nyní existuje několik desítek takových štěpů, drtivá většina z nich je bezcenná a hlouběji se "neujala".Podle Roubiniho jsou kryptoměny v typické bublině, protože je investoři kupují ne kvůli nějakým realistickým možnostem využití, ale čistě v sázce na vyšší budoucí hodnotu.Dalším mýtem je nahrazení klasického finančního systému čímkoli založeném například a bitcoinech . I v tomto případě je stanovené konečné množství spíše argumentem proti než-li pro. Konečné množství měny nyní v podstatě neexistuje a bez této "klouzavé" podstaty by mohla moderní společnost a celá ekonomika jen těžko fungovat.Podle Roubiniho je alarmující také skladba lidí zajímajících se o kryptoměny . Vidina rychlého zbohatnutí na právě módní záležitosti na sebe navaluje velké množství "šmejdů", kteří nehledí ve svých doporučeních na nic jiného než na vlastní prospěch a zisk generovaný především na úkor "ulovených duší".