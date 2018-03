Roubini: Blockchain je jednou z nejvíce nadhodnocených technologií celé historie. Za 10 let existence vytvořil jen kryptoměny, na rozdíl od dot.com éry

Podle uznávaného profesora ekonomie Nouriela Roubiniho je blockchainová technologie stojící za kryptoměnami jednou z nejvíce nadhodnocených technologií celé historie.Roubini se už od ledna poměrně ostře obouvá do blockchainové technologie, která stojí za drtivou většinou kryptoměn . Podle jeho názoru nejde o žádnou převratnou novinku, která by mohla změnit finanční svět, jak uvádějí mnozí zastánci kryptoměn , ale o velké technologické zklamání, které přes velké naděje nedokázalo za 10 let své existence vytvořit nic jiného než bezúčelné kryptoměny Roubini nesouhlasí s přirovnávání blockcainové technologie k dot.com fenoménu z přelomu tisíciletí. Technologie vzešlé z této éry totiž během relativně velmi krátké doby v podstatě dobyly svět a diametrálně jej změnily s tisíci reálnými aplikacemi a miliardami lidí pracujících s nimi. Oproti tomu blockcain za 10 let své existence nedokázal v podstatě vůbec nic.Roubini dále kritizuje další bitcoinovou mantru v podobě pouze omezeného množství mincí limitovaných počtem 21 miliónů. Tento argument pro výjimečnost bitcoinu je velmi chabý, protože je možné základní kmen v podstatě neomezeně štěpit na další a další odnože a tím navyšovat celkové množství mincí v oběhu. ž nyní existuje několik desítek takových štěpů, drtivá většina z nich je bezcenná a hlouběji se "neujala".Roubini považuje za absurdní argumenty, že blockchainová technologie zaznamenávající kompletní historii daného podkladového aktiva by mohla eliminovat potřebu prostředníků. Podle Roubiniho totiž není možná naprostá automatizace takových obchodních vztahů, protože jednotlivé strany mohou například změnit nebo úmyslně porušit pravidla v rámci dané transakce. Proto zajistit naprostou a ze všech stran důvěryhodnou automatizaci těchto kroků je v podstatě nemožné mimo jiné proto, že takové dohody by pak vyžadovaly 100procentní krytí z obou stran , což je z pohledu nákladů bláhové očekávání či požadavek.Diskutabilní je také kompletní historie transakcí nesená blockchainem a obecná verifikace. Oba nástroje jsou a nadále budou stále více časově náročné, což bude transakce v mnoha případech zpomalovat oproti tradičním finančním procesům.Dalším mýtem je nahrazení klasického finančního systému čímkoli založeném například a bitcoinech . I v tomto případě je stanovené konečné množství spíše argumentem proti než-li pro. Konečné množství měny nyní v podstatě neexistuje a bez této "klouzavé" podstaty by mohla moderní společnost a celá ekonomika jen těžko fungovat.Podle Roubiniho je alarmující také skladba lidí zajímajících se o kryptoměny . Vidina rychlého zbohatnutí na právě módní záležitosti na sebe navaluje velké množství "šmejdů", kteří nehledí ve svých doporučeních na nic jiného než na vlastní prospěch a zisk generovaný především na úkor "ulovených duší".Podle Roubiniho jsou kryptoměny v typické bublině, protože je investoři kupují ne kvůli nějakým realistickým možnostem využití, ale čistě v sázce na vyšší budoucí hodnotu.Mnohé kryproměny včetně těch nejpopulárnějších jako jsou ethereum či ripple jsou také silně ohroženy možnostmi manipulací ze strany "insiderů" či přímo tvůrců.Podle Roubiniho bude blockchainová technologie časem využívána čistě pro velmi specifické, pokročilé a velmi komplexní aplikace.