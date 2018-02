Nejste viníkem nehody? To ještě neznamená, že vám pojišťovna vše uhradí

Bohužel je to tak. To, že jste nehodu nezpůsobili, ještě neznamená, že vám pojišťovna vše zaplatí. Své by o tom mohl mluvit pan Jiří, kterému pojišťovna viníka zaplatila pouze jednu čtvrtinu celé škody.

Pan Jiří se stal nedobrovolným účastníkem nehody, když mu nedal přednost v jízdě jiný řidič. Byl sepsán záznam o dopravní nehodě, který pan Jiří i s ostatními potřebnými dokumenty, včetně faktury ze servisu, odeslal pojišťovně viníka.

Celkově vyčíslená škoda byla dle dokumentů cca 36 000 Kč, pan Jiří se proto velmi divili, když obdržel oznámení o likvidaci pojistné události, ze kterého vyplynulo, že mu pojišťovna viníka uhradí pouze 9000 Kč.

„Výše pojistného plnění byla nedostatečná, nehodu jsem nezavinil, tak nerozumím tomu, proč oprava nebyla proplacena celá,“ komentuje situaci pan Jiří. Nespokojený řidič se proto obrátil na právníka ze společnosti Vaše nároky.cz, která lidem pomáhá řešit spory s pojišťovnami.

„S výší poskytnutého pojistného plnění nelze souhlasit, neboť pojišťovna postupovala v rozporu s nálezem Ústavního soudu II. ÚS 2221/07. Ačkoliv se uvedený nález týká zejména problematiky tzv. amortizace, obecně Ústavní soud uvádí, že nelze přenášet povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu na poškozeného a neodůvodněně jej znevýhodňovat oproti škůdci,“ říkal právník o případu a dodal, „není možné po poškozeném požadovat, aby doplácel na nehodu, pokud opravou vozu, který by jinak poškozený nemohl v důsledku zavinění jiného užívat, nedošlo ke zcela zjevnému přínosu pro poškozeného“.

Právník na základě výše zmíněného zaslala pojišťovně předžalobní výzvu, když však pojišťovna nereagovala, předal případ k soudnímu řízení. Obe strany se nakonec u soudu dohodly na smíru a panu Jiřímu bylo vyplaceno alespoň další 12 000 Kč. Bez právníka se však peněž navíc nejspíš nikdy nedočkal.

„Pokud se řidič domnívá, že mu pojišťovna vyplatila málo, neměl by se spokojit s vyjádřením pojišťovny, ale naopak s vyjádřením pojišťovny nesouhlasit. V mnoha případech se tak podaří získat celé nebo alespoň část dlužného pojistného plnění,“ uzavírá právník.