BoAML vidí silný prodejní signál v rekordním přílivu prostředků do akciových fondů

Analytici Bank of America Merryill Lynch vidí silný prodejní signál v pokračujících rekordních přílivech prostředků do akciových fondů v uplynulém týdnu na úkor státních a rizikovějších dluhopisů Podle dostupných statistik banky byl index Bull & Bear zatlačen ještě hlouběji do negativní oblasti. Minulý týden přitom index dosáhl nejnižší úrovně od roku 2013.Investoři v uplynulém týdnu nalili do akciových fondů dalších 25,7 mld. USD . Jen za leden se příliv navýšil na nebývalých 102 mld. USD . Hlavním důvodem jsou přitom optimisticky laděné firemní výsledkové zprávy a odliv prostředků z dluhopisových fondů Třetí největší příliv prostředků v historii na úrovni 7,8 mld. USD zaznamenaly akciové fondy rozvíjejících se trhů.Prodejní signály generované výše zmíněným indexem naznačují možnost korekce o cca 4,8% do konce 1Q18.