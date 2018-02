Japonské úřady si došláply na Coincheck kvůli útoku hackerů. Do 13. února má podat detailní vysvětlení a návrhy opatření

Podle agenturních zpráv dnes japonská Financial Services Agency (FSA) podnikla razii v sídle kryptoměnové burzy Coincheck a zabavila v něm některé počítače a dokumenty. Důvodem je hackerský útok z minulého týdne, který účastníky připravil o prostředky ve výši cca 500 mil. USD Inspekce si kladla za cíl ujistit regulátora o bezpečnosti uživatelů. Coincheck má nyní lhůtu do 13. února na vypracování zprávy detailně vysvětlující celý případ včetně návrhů na řešení. FSA provedla první takovou kontrolu svého druhu.V Japonsku funguje celkem 16 registrovaných kryptoměnových burz, dalších 15 subjektů má v této věci předběžné dočasné povolení k činnosti. FSA všechny takové subjekty vyzvala k podání detailních popisů svých bezpečnostních opatření, jež by měla bránit podobným útokům, kterým čelila již zmíněná Coincheck.Ta má zatím od FSA povoleno dále fungovat při obchodování s bitcoiny a přijímat deposita v japonských jenech. Denní obrat burzy v bitcoinech se pohybuje na úrovni 250 mil. USD

