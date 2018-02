ČNB si osedlala korunu

Tento týden jsem psal, že Česká národní banka zvýší sazby. To se stalo. Ale zároveň jsem říkal, že ČNB poprvé po několika letech ukáže prognózu kurzu. A že tato prognóza bude slabší než aktuální kurz, a proto koruna bude krátkodobě korigovat posílení z posledních dnů. No a stal se pravý opak: koruna posílila ještě více, na 25,17. Takže teď je potřeba se vžít do role analytika, který přesně vysvětlí, proč se mýlil a kdo za to může.

Malá rekapitulace toho, co centrální banka říkala o koruně v posledních měsících. Centrání banka mlžila a tvrdila, že koruna není podhodnocená. Je, a to tak že hodně. Dlouhodobě to demonstrujeme na grafu níž, který ukazuje, že s konvergencí české ekonomiky je konzistentní výrazně silnější koruna. Ano, ČB se může zaklínat průsakem slabé koruny do nomináních veličin, ale to je tak všechno. Toto zaklínadlo totiž říká že aby koruna neposilovala, tak bychom museli mít vyšší inflaci u nás než v EMU, a to tak, že dlouhodobě. A protože ČB nevyužila možnost nadstřelovat svůj inflační cíl po dlouhé periodě jeho podstřelování (5Y průměr inflace je 1%), a protože má stejný cíl jako ECB, tak musí posílit koruna.





Dále, ČB se bála, že zahraniční investoři, kteří nakoupili korunu před exitem, ji prodají a korunu oslabí. Proto začala zvyšovat sazby a toto riziko bylo řadu měsíců pro bankovní radu proinflačním rizikem. Až najednou přestalo rizikem být.

Zajímavé je, že objemově se toto riziko nijak nezměnilo. Pořád tady ty peníze jsou, jak ukazuje obrázek výše. Jen ČNB ztratila obavu. Protože koruna neoslabila. Protože ČNB zvýšila sazby, aby koruna neoslabila.

Včera ČNB zveřejnila kurz koruny. Ještě v prosinci si guvernér stěžoval, že koruna posiluje příliš rychle, protože je silnější, než indikovala jejich prognóza. Ano, ČNB se snažila korunu slovně oslabit v situaci, kdy kurz koruny byl 25,7 CZK/EUR. A o měsíc a půl řekne, že by se kurz měl nyní pohybovat na 25,4. Tomu říkám „kurz neřídíme“ level ČNB.

Trh nyní zjišťuje, že kurz by podle ČNB měl posílit do konce tohoto roku na 24,6 CZK/EUR. V letošním roce by koruna měla posílit o 4% a v příštím ani ne o celé procento.

A tím se dostáváme k další stížnosti ČNB z minulých měsíců. Že prý méně funguje úrokový diferenciál, protože kdyby fungoval lépe, tak by koruna posilovala více.

Tak se podívejme, jak si tedy myslí ČNB, že bude fungovat. Na konci tohoto roku ČNB čeká 3M PRIBOR na 0,9 procentu. Znamená to tedy, že prognóza už nepočítá s dalším zvýšení sazeb. A přesto předpokládá čtyřprocentní posílení koruny v letošním roce.

A s posílením kurzu o necelé procento v příštím roce je konzistentní zvýšení sazeb čtyřikrát až pětkrát. Na konci příštího roku ČNB čeká totiž 3M PRIBOR nad dvěma procenty.

ECB sice chce ukončit QE v tomto roce, ale zvyšování sazeb bude na řadě až v polovině roku 2019. Obávám se, že s takovou prognózou sazeb by tempo posilování koruny mělo vypadat jinak.

ČNB tak sází, že najednou úrokový diferenciál v letošním roce „zafunguje“, ale v příštím roce se asi unaví.

Jak vidí rizika bankovní rada? „Bankovní rada vyhodnotila rizika prognózy inflace na horizontu měnové politiky jako vyrovnaná. Současně konstatovala, že existují dvě obousměrné nejistoty prognózy. První z nich se týká síly aktuálních i budoucích domácích inflačních tlaků. Druhá, obecná nejistota je spojena s vývojem měnového kurzu.“

Vyrovnané rizika = věříme prognóze. Přesto guvernér Rusnok řekl, že zvýšení sazeb v letošním roce je velmi pravděpodobné. To ale zní jako proinflační rizika a nikoliv vyrované rizika. Každopádně prostřednictvím těchto piruet ČNB sází na to, že zpřísnění měnových podmínek provede v letošním roce primárně koruna. My očekáváme zvýšení sazeb ve druhé polovině roku. Letošního, dodávám.

David Navrátil