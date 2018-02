Čínský jüan vzrostl v lednu nejvíce za téměř čtvrt století

Čínský jüan v lednu posílil vůči dolaru na tzv. onshorovém, tedy domácím, trhu vůči dolaru o 3,5 procenta. To byl podle údajů agentury Thomson Reuters nejvyšší růst od roku 1994. List Financial Times pak upozornil, že při srovnání výkonu pouze za měsíc leden byl růst jüanu letos v lednu nejvyšší za 40 let. Analytici očekávají další posílení čínské měny, přestože silný jüan začíná mít negativní dopad na místní firmy.



Čínská centrální banka (PBOC) v roce 2005 zavedla řízený pohyb směnného kurzu jüanu vůči dolaru. Jüan tak v rámci tohoto režimu může denně posílit nebo oslabit vůči dolaru o dvě procenta od denního středového kurzu stanoveného PBOC.



Poslední lednový den navíc jüan uzavřel na kurzu 6,3 za dolar. To byla nejvyšší hodnota od roku 2015, kdy PBOC devalvovala měnu, aby podpořila domácí růst.





Analytici upozorňují, že růst jüanu začíná poškozovat vývozce z Číny, protože zdražuje čínské zboží prodávané v zahraničí a snižuje příjmy místních firem ze zahraničí při přepočtu na domácí měnu. Upozorňují, že první známky negativního dopadu byly patrné již ve středeční zprávě ze zpracovatelského sektoru, který zahájil rok pomalejším tempem a aktivita ve zpracovatelském sektoru byla nejnižší za osm měsíců kvůli slabší poptávce, zvláště ze zahraničí.Nicméně většina analytiků se shoduje, že PBOC pravděpodobně bude ochotná nechat měnu dále růst a v nadcházejících měsících čekají další posílení. Jedním z faktorů, kvůli kterému PBOC může být více ochotná tolerovat silnější kurz, je i obchodní napětí se Spojenými státy. Jüan posiluje výrazněji právě vůči americkému dolaru , k širšímu koši složenému z měn obchodních partnerů byl růst jüanu nižší, upozornil FT.V loňském roce jüan vůči dolaru posílil o 6,8 procenta.