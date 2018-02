GDPR: Naše identita na webu bude lépe chráněná. Jaké změny nás čekají?

Jasně formulovaný souhlas se zpracováním osobních údajů, informování do tří dnů v případě, že se k datům někdo neoprávněně dostane nebo právo na to, aby byly mé osobní údaje odstraněny. To jsou jen některé z novinek, které přináší nová směrnice Evropské komise o ochraně osobních údajů (GDPR). Platit začne v květnu.

Osobní údaje jako jméno, adresu či datum narození zadáváme na internetu stále častěji. Podle Evropské komise je ale jen 15 % občanů přesvědčeno, že data, která zadává on-line, má plně pod kontrolou. Změnit to má nové nařízení Evropské unie, které vstoupí v platnost 25. května.

Zákazníci tak mohou v příštích týdnech očekávat emaily od provozovatelů sociálních sítí nebo dopisy od společností, jejichž věrnostní karty používají. Firmy je budou informovat o tom, jaké osobní údaje zpracovávají a případně budou znovu žádat o souhlas.

Zákazník musí mít přehled, s čím vlastně souhlasí. Už nebude možné, aby byl třeba souhlas se zpracováním osobních údajů "přibalen" k obchodním podmínkám. A nebude možné k souhlasu ke zpracováním "propašovat" také souhlas s poskytnutím osobních údajů třetí straně. Firma musí jasně informovat komu, proč a na jak dlouho údaje poskytuje.

Poté bude moci požádat o informace, jaké údaje o něm firma či instituce shromažďuje. Kupříkladu když používá věrnostní kartu supermarketu, měl by mu na žádost provozovatel poskytnout všechny informace, které o zákazníkovi získal, tedy kdy, kde a co s použitím věrnostní karty nakupoval.

Pokud dotyčný zjistí, že některé osobní údaje jsou nesprávné nebo neúplné. Může požádat o opravu. Společnost tak musí bez zbytečných odkladů učinit. Jako příklad uvádí Evropská komise situaci, kdy se někdo objeví v registru dlužníků, soud ale určí, že nárok věřitele byl neopodstatněný.

Zákazník může požádat o zaslání svých údajů, aby je použil jinde. Zajímavou změnou je také právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a požádat společnost, aby je přestala zpracovávat, pokud jsou třeba zpracovávány pro účely marketingu.