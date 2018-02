Akcie, která dobře ukazuje, jak našponovaný trh nyní je

Ve svých příspěvcích zaměřujících se na padajícího giganta jménem GE jsem mimo jiné vyzdvihoval krásu menších a na jádrovou činnost jasně zaměřených společností. Jenže i zde se najdou určité výjimky a jednou z nich je i má oblíbená společnost 3M. U té navíc došlo k významné změně v investiční atraktivitě, a proto bych se jí zde dnes rád věnoval.



O 3M jsem tu hovořil někdy v roce 2014 a její akcie jsem poměrně vychvaloval. Jejich následná cesta nebyla bez výmolů, ale doposud si investoři nemohou na nic stěžovat – viz následující graf:



Čtenář by mohl tvrdit, že 3M se svým hodně širokým portfoliem aktivit je důkazem toho, že konglomerátům ani teoriím o diverzifikaci produktů a aktivit zdaleka odzvoněno není. Podobný pohled by podporoval i následující graf, který shrnuje výši celkových tržeb v minulém roce a tržby jednotlivých divizí. I z něj je zřejmá velká diverzifikace, ale ve srovnání s GE je tu stále velký rozdíl: 3M se jednoduše řečeno věnuje jedné činnosti ve více odvětvích, GE se věnuje mnoha činnostem v mnoha odvětvích. A právě v tom je asi zakopaný pes.

Z prvního grafu popisujícího vývoj ceny akcie bychom mohli nabýt dojmu, že 3M dovede investorům nabídnout mnohé, včetně růstu. Jenže tato firma je schopna dosahovat jen marginálního růstu tržeb a ani ziskovost s tokem hotovosti není žádnou raketou (viz níže uvedená tabulka). To nás rychle přivádí ke zmíněnému posunu v investiční atraktivitě: Akcie od roku 2014 prudce posílila, ale o prudkém zlepšení výsledků se hovořit nedá.

S kapitalizací 150,2 miliard dolarů by se 3M měla ohánět. Takovou kapitalizaci by ospravedlnilo dlouhodobě marginálně rostoucí volné cash flow ve výši asi 11 miliard ročně. Jenže ouha: standard firmy se pohybuje někde kolem 4,7 miliard, za posledních 12 měsíců to bylo 5,24 miliard dolarů (opět viz tabulka – spodní řádek). Současná hodnota takového toku hotovosti je pouze 73 miliard dolarů.



V roce 2014 byla podle mne firma valuačně cca na svém, při nějakém vyšším očekávaném růstu byla dokonce atraktivní. Jenže růst tržeb a toku hotovosti se nedostavuje, ale růst kapitalizace ano. A hodně. Firma sice hovoří o 2 – 5 % růstu tržeb do roku 2020, ale ani ten by současnou kapitalizaci neospravedlnil.



Z atraktivně naceněné výjimečně silné společnosti se tak pravděpodobně stala předražená silná společnost. U růstových firem to tak vidět není, protože stojí na příbězích a vizích. U podobných usazenějších akcií je ale současné našponování trhu zřejmější. Samozřejmě, že podobné příběhy se mají zobecňovat jen s notnou dávkou opatrnosti. Ale v kombinaci s celkovou valuací trhu (viz poslední graf) již svou obecnější vypovídací schopnost mají.

