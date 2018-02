Summary: Tech giganti nezklamaly, ropný obr lehce překvapil

Z bohaté snůšky firemních výsledků dnes analytika Patria Finance Jána Hladkého nejvíce zaujaly technologičtí giganti, ke kterým připojil jednoho z ropných majors.

Alibaba (Investiční tipy)



Čínský zprostředkovatel internetového prodeje podal za uplynulý kvartál smíšené výsledky. Tržby překonaly konsensus o 3,3 mld. CNY, když narostly o 56 % yoy na 83 mld. CNY. Provozní marže se nicméně smrskla o 8 p.b. yoy na úroveň 31 %, přičemž trh doufal v maximální pokles o 1 p.b. Toto přiškrcení marže mělo za následek jen 17% meziroční růst čistého zisku na akcii. Výsledných 10,61 CNY tak skončilo jen mírně nad konsensem.



Čemu můžeme vděčit za takovýto propad profitability? Jako obvykle se jedná o souhru několika faktorů. Za prvé tady máme nadále se rozšiřující základnu prodejců, kteří využívají on-line tržiště skupiny Alibaba. S tím souvisejí rostoucí náklady na zákaznické služby. Dále tady máme speciální jednorázové promoční akce a slevy pro prodejce. Kombinace těchto dvou vyšvihla náklady na prodej a marketing na téměř dvojnásobek, tedy na 8,5 mld. CNY. Do třetice jsou tady nedávné investice do kamenných obchodů (iniciativa New Retail). Tento byznys nyní tvoří 6 % celkových tržeb (5 mld. CNY; +500 % yoy) a z principu jej charakterizují nižší marže.



Nyní se však podívejme na pozitiva. Zásluhou vylepšených algoritmů cílících reklamu na zákazníky se podařilo navýšit příjmy z reklamy (Customer management retail) o 40 % yoy. Z větší části si to může na vrub připsat rostoucí cena reklamy (tzv. price per click), ale své udělal také rostoucí počet kliků (tzv. paid clicks). Příjmy z provize za zprostředkování prodeje (Commission) nabobtnaly o 35 % yoy a to hlavně díky vyššímu objemu zobchodovaného zboží (GMV +43 % yoy). Jak jsme již zmiňovali výše, iniciativa New Retail nyní generuje 5 mld. CNY (+500 % yoy), tedy 6 % celkových tržeb. Mezinárodní maloobchod (AliExpress) přinesl do pokladny o 100 % více, než v předešlém roce.



Pár řádků věnujeme ještě veledůležitému cloudovému byznysu. Jeho příjmy ve výši 3,6 mld. CNY značí 100% meziroční nárust. Navzdory tomu je EBITDA marže tohoto segmentu nadále zaseklá na úrovni -5 %. Management však vyzdvihuje nejen nárůst počtu platících zákazníků, ale také jejich postupný přechod na komplexnější poskytované služby. Do budoucna bychom se tak měli dočkat lepší profitability i v tomto segmentu.



Jak se tedy k těmto výsledkům postavit? Po rozboru poklesu marže vidíme, že se z části jedná o jednorázovou záležitost spojenou s akčními nabídkami. Rostoucí efektivnost reklamy je pak při kombinaci s nárůstem uživatelů jednoznačně velké plus. V cloudovém byznysu bychom rádi pozorovali náznaky zlepšení profitability. Suma sumárum tedy výsledky hodnotíme jako mírně pozitivní a od naší investiční teze neustupujeme.



Investoři se nechali trochu polekat užší marží a akcie posílají po výsledcích dolů o 4 %.

Facebook (Investiční tipy)



Největší sociální síť na světě vygenerovala tržby ve výši 13 mld. USD (+50 % yoy), přičemž tržní konsensus byl nastaven o 500 mil. USD níže. Gros růstu tvořily samozřejmě příjmy z mobilní reklamy, které vyskočily vzhůru o téměř 60 % yoy. Jejich podíl na veškerých příjmech z reklamy nyní dosahuje 89 % (+400 bps yoy). Nákladové položky rostly výrazně pomaleji, než se čekalo, což v kombinaci s překvapivě vysokými tržbami vyústilo v provozní marži ve výši 56,7 % (+480 bps yoy) proti konsensu 51,6 %. Čistý zisk na akcii oproštěný o jednorázové položky se nakonec usadil na 2,4 USD (+70 % yoy), čímž překonal tržní predikce o 0,14 USD. Třešničkou na dortu je volný cashflow v objemu 5,4 mld. USD (+50 % yoy).



V případě Facebooku jsou však neméně důležité také provozní metriky. V první řadě tady máme průměrný počet denních uživatelů (DAUs), jenž poskočil o 14 % yoy. Někteří analytici se zalekli prvního mezikvartálního poklesu v USA, nicméně z našeho pohledu je při této tržní penetraci mírná fluktuace normální. Obavy ze změny byznys modelu, dle kterého se bude omezovat množství reklamy, rozptylují průměrné tržby na uživatele (ARPU), které vyskočily o 30 % yoy na 6,18 USD. Na hlavním trhu, tj. v Severní Americe, navíc tato metrika dosáhla až 35% meziročního nárůstu na 27 USD. Naše přesvědčení je, že omezení poskytovaného reklamního prostoru jen požene cenu reklamy vzhůru. Facebook navíc pořád zlepšuje své algoritmy, které umožňují reklamu lépe zacílit, což je pro společnosti nemalá přidaná hodnota.



Po daňové reformě nyní management očekává pro rok 2018 efektivní daňovou sazbu v okolí 15 %. V roce 2016 jsme se přitom pohybovali na 18 % a v roce 2017 na 19 %. Management se bohužel nevyjádřil, jak plánuje naložit s repatriovanou hotovostí. Výhled pro tržby je poměrně vágní, jen s poznámkou o jejich zpomalujícím růstu, což je konsistentní s dosavadním vývojem. Management se plánuje nadále soustředit na vylepšování algoritmů, zvyšování efektivnosti reklamy a monetizaci platformy Messenger. Čeká nás také uvedení dlouho očekávané virtuální reality Oculus. Celkové náklady by měly růst 45% až 60% ročním tempem, což je sice více, než čekal trh, avšak na druhou stranu si takto vedení vytváří slušnou rezervu. Kapitálové výdaje jsou cíleny do intervalu 14 – 15 mld. USD (proti 6,7 mld. USD v roce 2017), kvůli investicím do datových center, serverů a síťové infrastruktury.



Akcie dnes reagují 4% růstem ceny.



Microsoft (Investiční tipy)



Ikona technologického sektoru zaknihovala tržby ve výši 28,9 mld. USD (+10 % yoy), přičemž trh odhadoval jen 28,4 mld. USD. Hrubá marže se nepohnula z 61,7 % překonávajíc tak konsensus o 90 bps. Čistý zisk na akcii (upravený o jednorázové položky) pokročil vzhůru o 15 % yoy na 0,96 USD. Konsensus byl nastaven na 0,86 USD. Potěšil nás také volný cashflow o objemu 5,3 mld. USD.



Jednotlivé divize zpívají téměř stejnou písničku jako v předešlých výsledcích. Productivity and Business Process, divize zodpovědná za Office a Office365, vygenerovala 25% yoy nárůst tržeb na hodnotu 9 mld. USD. Cloudová řešení, která se točí kolem produktu Azure, poskočila o 15 % yoy na 7,8 mld. USD a zároveň se postarala o největší překvapení vůči konsensu trhu, konkrétně +300 mil. USD. Samotný Azure, jenž v předešlém kvartálu zaregistroval 90% yoy růst tržeb, nyní ještě zrychlil na +98 % yoy. Anualizované příjmy z cloudu, které měly dle původních plánů dosáhnout koncem fiskálního roku 2018 hodnoty 20 mld. USD, čítají již v jeho půli 21,2 mld. USD. Do třetice tady máme More Personal Computing (klasické Windows a Xbox), od nějž trh očekával stagnaci tržeb, dokázal opět překvapit 2% nárůstem tržeb.



Na další kvartál si pro nás management přichystal tržby v rozmezí 25,25 až 25,95 mld. USD, čemuž odpovídá 9%, respektive 12% meziroční růst. Konsensus se upíral k hodnotě 25,5 mld. USD. Největší očekávání jsou samozřejmě kladena na divize PBP (+13 % yoy) a cloudová řešení (+14 % yoy). Náklady na prodané zboží by se měly navýšit o 13 % yoy, což je v podstatě stejná hodnota růstu, s kterou počítal i trh. Efektivní daňová sazba by se měla v druhé polovině fiskálního roku točit kolem úrovně 16 % (+/- 2 p.b.). Do budoucna by se pak měla přiblížit k 21 %.



Můžeme tedy říci, že výsledky překonaly konsensus trhu, nicméně se nebavíme o žádných ohromujících pozitivních překvapeních. Byznys tedy pokračuje ve vyjetých kolejích a akcie Microsoft posilují o 1 %.

EVROPA:



Royal Dutch Shell



S výsledky Royal Dutch Shell se konečně dozvíme, jak si vedli tradiční těžaři ropy. Příznivější tržní prostředí reflektované rostoucí cenou ropy posunulo zisk po zdanění vzhůru o 4 % qoq na 4,7 mld. USD, což je v souladu s konsensem trhu. Růstu zisku z těžby ropy (+200 % qoq) šly naproti klesající marže a zisky plynoucí z jejího zpracování (-60 % qoq). Dobře si vedla divize zemního plynu, jejíž zisky nabobtnaly o 30 % qoq. Objem vytěžené ropy sklouzl o 7 % qoq na 1,7 mil. barelů za den.



Volný cashflow se s hodnotou 1,4 mld. USD naneštěstí zasekl hluboce pod predikovanými 2,8 mld. USD. Ke cti managementu slouží, že se snažil situaci zachránit kontrolou kapitálových výdajů (5,9 mld. USD proti konsensu 6,9 mld. USD). Potěšil však poměr čistého dluhu (tj., celkový dluh minus hotovost) a vlastního kapitálu, jenž ubral 13 p.b. yoy a nyní dosahuje 33 %.



Akcie Royal Dutch Shell dnes ubírají na hodnotě 2 %.