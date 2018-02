Souhrn 1.2. - Evropa klesá, euro silnější, ropa v plusu, BCPP posílila díky ČEZ a bankám

Evropské burzy přerušují třídenní ztrátovou šňůru díky firemním výsledkům

Hlavní zprávy dne

Pražská burza vstoupila do února při nadprůměrné likviditě ve výrazněji optimistické náladě.Evropské trhy především ve druhé polovině dne ztrácely a to především pod vlivem firemních zpráv, jejichž výsledková sezóna právě vrcholí,. Kromě některých zklamání především z telekomunikačního sektoru některé akcie klesají i po solidních podkladových výsledcích a předvádějí tak "korekci po pozitivní zprávě".US trhy vstupují do nového měsíce nejistě. Záplava výsledkových zpráv lídrů mnoha sektorů pokračuje i dnes. Investoři vyhlížejí například výsledky Amazonu a Applu. Leden 2018 byl v rámci S&P 500 nejlepším měsícem od března 2016 a svou roli tak sehrají také technické faktory. Čeká se také na klíčová makra z US pracovního trhu. Euro dnes bralo zpět část svých ztrát. Fed nechal včera své sazby beze změn a připravil si půdu pro jejich březnový růst. Koruna po zvýšení sazeb ze strany ČNB posílila k 25,2 za euro Ropa dnes posilovala nehledě na včerejší růst zásob a produkce v USA. Ropě svědčí všeobecné ekonomické oživení patrné téměř všude ve světě. Mělo by totiž zvedat úroveň celkové poptávky a to je pro stabilizaci trhu klíčové. BCPP vstoupila do února pozitivně díky zvýšenému zájmu o akcie ČEZu a bank obecně. ČEZ naznačil možnosti štěpení společnosti, jež by mohlo být výhodné z pohledu akcionářů a proto se jeho akcie vytáhly k hranici 530 Kč . Bankám svědčil růst korunových sazeb. Výrazněji se nedařilo jen akciím O2 , které se sklouzly na obecně negativní vlně vůči celému sektoru v Evropě