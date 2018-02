Potvrzeno. ČNB na svém letošním prvním zasedání zvýšila sazby

Očekávání trhu bylo potvrzeno. Bankovní rada České národní banky odhlasovala zvýšení úrokových sazeb o 25 bazických bodů – hlavní 2T repo sazba se tak posunula na 0,75 %. Současně rozhodla i o zvýšení lombardní sazby o 50 bazických bodů na 1,50 % a o ponechání diskontní sazby na úrovni 0,05 %. Teď se čeká na to, co řekne guvernér Jiří Rusnok.

Ještě před samotným rozhodnutím se na kurzu koruny projevil optimismus investorů, který domácí měnu posunul na dosud nejsilnější úrovně od konce kurzového závazku ČNB, a to na 25,21 koruny za euro. Tyto hodnoty byly naposledy pozorovány v únoru 2013. Po hiku se domácí měna obchoduje na 25,23 EURCZK.

„Koruna již před výsledkem jednání posílila na své nejsilnější úrovně od konce kurzového závazku, poté však mírně své zisky korigovala,“ okomentoval dnešní vývoj hlavní ekonom banky ING Jakub Seidler. „Čím však bude koruna silnější, tím bude z pohledu centrální banky menší potřeba úrokové sazby dále zvyšovat, jelikož měnové zpřísnění bude probíhat přes silnější kurz,“ vysvětlil.

Seidler upozorňuje, že současný kurz koruny poblíž hranice 25,20 za euro tak může být z pohledu ČNB až příliš silný. „Nebylo by překvapením, kdyby na tiskové konferenci zazněl holubičí komentář s cílem korunu mírně oslabit,“ upozornil.

Jako další na pořadí je tedy tisková konference, na které vystoupí guvernér ČNB Jiří Rusnok. Ten by měl představit aktualizovanou prognózu centrální banky, kde bude zřejmě nejsledovanějším prvkem výhled vývoje úrokových sazeb. Souběžně s tím pak bude zveřejněna i očekávaná trajektorie kurzu. Pravdou je, že vzhledem k dosavadnímu vývoji ekonomiky by nemuselo dojít na výrazné změny – ČNB by se tak i nadále měla držet plánu celkem dvojího zvýšení úroků během tohoto roku.

Z hlediska vývoje kurzu se dá během tiskové konference očekávat zvýšená volatilita. Není vyloučeno, že by koruna i přes vyšší sazby mohla oslabit, a to tehdy, pokud by Rusnokův doprovodný komentář, resp. sama prognóza, vyzněla ve více holubičím duchu, než někteří investoři očekávají. „Trh nyní předpokládá, že ČNB letos zvýší sazby alespoň třikrát,“ uvedl Seidler. „Tuto skutečnost již zohledňují tržní úrokové sazby delších splatností, které se pohybují na nejvyšší hodnotě od konce roku 2013,“ dodal ekonom.

Například současná velikost úrokových sazeb u hypoték se jeví v kontextu tržních sazeb neudržitelně nízká, upozorňuje Seidler. „Prozatím byl však růst hypotečních sazeb velmi mírný. Za poslední půl rok se jejich průměrná sazba zvedla o pouhých 0,1 pb, na 2,2 %. Přitom samotný růst sazeb ČNB činil 0,5 pb a sazby delších splatností vzrostly ještě nepatrně více. Banky tak prozatím růst tržních sazeb kompenzují snižováním svých marží, ale prostor pro jejich další pokles se vyčerpává. Hypoteční sazby tak začnou v následujícím půl roce zrychlovat více, než jsme viděli v druhé polovině minulého roku. Ke konci letošního roku by se mohly přiblížit 3 %,“ doplnil.

Přímý přenos z tiskové konference, která začne v 14:15, je možné sledovat zde.