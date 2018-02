Tenhle leden se trhům povedl / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 29. 1. 2018

Do počátku týdne přelomu ledna a února akciové trhy vstoupily opět blízko rekordních úrovní. Z pohledu českého investora jsou zisky právě kvůli slábnutí dolaru a růstu koruny menší. Leden, který bývá indikativní celoroční výkonnosti tak několik dnů před svým koncem patřil k nejrůstovějším lednům posledních 30 let. Makroekonomická data hlavních světových center nadále potvrzují solidní růst ekonomické aktivity. V souladu s tímto jevem firemní výsledková sezóna USA opět poráží očekávání trhu (tržby, zisky). Nejvíce zatím predikce překonávala odvětví energií a technologií. I když rekordní překoupenost hlavních akciových indexů na delších časových pásmech přibližuje korekci, příznivé fundamentální prostředí, vývoj a očekávání při absenci významnějších rizik v součtu signalizují příznivý rok 2018.

Výkonnost evropských akciových trhů brzdí rostoucí euro a taky ECB obratem monetární politiky. Banka se na svém posledním zasedání monetární politiky příliš nesnažila silné euro korigovat a navíc hlavně opakovaně hlásá důvěru v růst inflace. Tím trhům potvrzuje, že počítá s útlumem kvantitativního uvolňování (tahounem růstu cen akcií v Evropě) na podzim a růstem tržních úroků evropských finančních trhů. Zajímavá bude situace v průběhu roku při porovnání inflačních predikcí ECB se skutečným cenovým růstem očištěným o ceny potravin a energií, který svou slabostí vůbec nepotvrzuje predikci banky. Bankéři Výkonné rady ECB ale podle svých posledních komentářů spíše vyjadřují odhodlání monetární expanzi dále zbrzdit tak jako tak. Důvodem má být redukce finančních rizik nízké úrokové sazby (růst úvěrů, přehřívání některých lokálních nemovitostních trhů) a tlak některých evropských zemí. To by bylo spojeno i s případnou revizí inflačních ukazatelů, analýz či projekcí. To by ale taky znamenalo podporu silného eura. To by pro tento rok byly limitující faktory evropských akciových trhů.

Graf: Eurozóna - Index CPI bez cen potravin, energií, alkoholických nápojů a tabákových výrobků (meziroční růst, v %)

Zdroj: Bloomberg



Josef Kvarda, CYRRUS

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 29. 1. 2018.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

26. 1. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 131,96 1 076 1 110 ↓ -4,94 990 - 1 130 0 7 Dow Jones (US) 26616,71 25 044 25 420 ↓ -5,91 20 750 - 26 788 1 6 NASDAQ Comp.(US) 7 505,77 7 015 7 206 ↓ -6,53 5 900 - 7 402 0 7 FTSE 100 (VB) 7 665,54 7 628 7 759 ↓ -0,49 7 300 - 7 850 4 3 DAX (Něm.) 13 340,17 13 082 13 200 ↓ -1,93 12 300 - 13 550 3 4 Nikkei 225 (Jap.) 23 631,88 22 742 22 870 ↓ -3,77 19 500 - 24 350 3 4

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

26. 1. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 131,96 1 086 1 100 ↓ -4,08 1 000 - 1 150 2 5 Dow Jones (US) 26616,71 25 452 25 669 ↓ -4,38 21 300 - 27 900 3 4 NASDAQ Comp.(US) 7 505,77 7 106 7 276 ↓ -5,32 6 100 - 7 900 2 5 FTSE 100 (VB) 7 665,54 7 823 7 900 ↑ 2,05 7 220 - 8 350 5 2 DAX (Něm.) 13 340,17 13 114 13 386 ↓ -1,69 11 900 - 13 950 4 3 Nikkei 225 (Jap.) 23 631,88 22 913 24 183 ↓ -3,04 19 800 - 25 000 4 3

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Josef Kvarda, Josef Navrátil, Jiří Šimara, Tomáš Menčík - CYRRUS

- CYRRUS Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Radek Pavlíček, Jan Berka - Roklen360

- Roklen360 Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers