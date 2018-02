Management ČEZu preferuje rozdělení firmy

ČEZ v prezentaci pro poslance v Dukovanech označil možné oddělení síťové a “obnovitelné” části a její částečný prodej na burze za preferovanou možnost, jak financovat výstavbu nových jaderných bloků. Takto by se vytvořila plně státem vlastněná firma s konvenčními výrobními zdroji, těžbou uhlí a obchodováním na komoditní burze a oddělená entita vlastnící obnovitelné zdroje a sítě. V té by stát nejdříve vlastnil 51% a později by podíl snížil na kontrolní minoritu 25%. ČEZ odhaduje, že rozdělení by zvýšilo hodnotu firmy až o 65 mld. Kč. Zákonodárci mají své doporučení vládě poslat do konce března (Bloomberg).

O potenciálním rozdělení ČEZu se diskutuje již několik měsíců. My bychom tak ovou cestu k financování nových jaderných blok ů viděli jak o příznivou pro minoritní akcionáře, viz. náš poslední report na akcie ČEZ. Prodej části s obnovitelnými zdroji na burze by pravděpodobně vedlo k celkově vyššímu ocenění firmy. Nicméně rozhodnutí o financování jádra ještě zabere nějaký čas a na stole jsou dvě další varianty, které jsou pro minoritní akcionáře méně příznivé.



Petr Bártek