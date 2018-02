Tesla má strategii, jak si zajistit lithium

Zatímco Tesla rozšiřuje produkci svého prvního masově vyráběného elektrického auta, začíná tato automobilka jednat s firmou SQM, největším chilským producentem lithia, o investicích do dodávek tohoto klíčového materiálu pro výrobu baterií.

Automobilka Elona Muska by mohla dát souhlas k výstavbě zpracovatelského závodu v Chile, který by vyráběl vysoce kvalitní lithium potřebné pro jejich baterie, řekl pro The Financial Times Eduardo Bitran, výkonný zástupce ředitele chilské rozvojové agentury Corfo. Podle předběžných jednání by mohla Tesla investovat do zpracovatelských technologií na výrobu hydroxidu lithného (používaného do baterií elektromobilů) přímo ze solanky pod chilskou pouští, řekl Bitran. Tato dohoda by se tak mohla pro Teslu stát milníkem v zajišťování surovin pro baterie. Cena těchto surovin totiž prudce roste v důsledku rostoucí poptávky po elektrických autech.

S rostoucími dodávkami lithia se Chile stává klíčovou zemí pro jakoukoliv společnost, která chce prorazit na globální trh elektromobility. „Úzké vztahy s Chile anebo strategická aliance s Chile začíná být strategickým faktorem pro firmy jako Tesla,“ uvedl Bitran.

Analytik Patria Finance Ján Hladký situaci ohledně možné dohody Tesly s SQM komentuje následovně: „Tesla je další z výrobců automobilů, kteří s předstihem zajišťují své dodavatelské řetězce, aby nemuseli v budoucnu zápasit s nedostatkem vstupů nutných pro výrobu. Stejným způsobem si Volkswagen a BMW snaží naklonit producenty kobaltu, který se často používá při výrobě katod, a jenž trpí ještě nestabilnějšími dodávkami než lithium."

"Vedení Volkswagenu například pozvalo zástupce kobaltových dolů do privátních VIP boxů na svůj stadion v německém Wolfsburgu. BMW je zase ochotno zaplatit dopředu za střednědobé kontrakty pro dodávky tohoto kovu, odkud je již jen krůček k převzetí části jednotlivých dolů," uvedl analytik Hladký.

"Podobnou mánii jsme však již minimálně jednou v minulosti viděli. Prudce rostoucí ceny paládia, což je nezbytná součást katalyzátorů, donutily výrobce automobilů po roce 2000 nakupovat tuto surovinu do zásob. Když se o pár let později díky inovacím v technologiích poptávka po paládiu propadla o třetinu, Ford Motor musel odepsat 1 mld. USD, jak jeho obrovské zásoby ztratily na hodnotě,“ dodal Hladký.

Akcie SQM šly nahoru s lithiem

Akcie SQM poskočily za poslední rok o více než 71 % díky cenám lithia, které se silou rostoucí poptávky více jak zdvojnásobily. SQM je jedním z celosvětově největších nízkonákladových producentů lithia. A tento měsíc vyřešila dlouhodobý spor s agenturou Corfo, která této těžařské společnosti povolí zvýšit výrobu do roku 2026 až na čtyřnásobek. To by také mohlo nalákat partnery, aby vyráběli baterie přímo v Chile, protože má jedny z nejlevnějších cen solární energie na světě, dodal Bitran.

Kdo je ještě ve frontě?

Podíl v hodnotě pěti miliard dolarů v SQM právě prodává kanadská zemědělská firma Nutrien, kterou k tomu vedou regulatorní důvody. Podle Bitrana by to byl konflikt zájmů, kdyby 32% podíl koupil jiný přední výrobce lithia. Namísto toho by se podle Bitrana měla nějaká část těchto akcií prodat na otevřeném trhu v Chile jako investice určená penzijním fondům a dalším investorům. „Nechceme, aby další významný světový výrobce lithia koupil celý 32% podíl společnosti,“ řekl. „To by vyvolalo konflikt zájmů, který by překazil zájmy SQM, zájmy Corfo, zájmy Chile, a to by byl problém.“

Další zájemci by ale podle nepotvrzených zpráv už mohli stát ve frontě. O podíl se údajně zajímá největší čínská společnost na lithium Tchien-čchi i britská těžařská společnost Rio Tinto.