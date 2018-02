Asijské trhy zahájily nový měsíc růstem (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

ČEZ představil alternativy financování výstavby nových jaderných bloků. Od navrhovaného rozdělení by si měl přijít navíc na 65 mld. CZK.

Evropské akcie by měly zahájit po vzoru asijských trhů a zamířit vzhůru.

První den v měsíci obvykle patří předstihovým ukazatelům PMI a ISM v celé řadě světových ekonomik. Ne jinak tomu bude i dnes. V tuzemsku bude zasedat ČNB, od které očekáváme zvýšení úrokových sazeb.

Dnešek se hospodářskými výsledky minimálně vyrovná včerejšku. Údaje o hospodaření se v USA dozvíme od společností Apple, Amazon.com, Alphabet, ConocoPhillips či Visa. V Evropě mezi reportujícími nalezneme Daimler, Ferrari, Roche, Unilever nebo Royal Dutch Shell.

Société Générale snížila doporučení pro akcie britské nápojářské společnosti Britvic na Držet.

Obchodování na zámořských trzích

Americký index S&P 500 zakončil včerejší seanci bez výraznějších změn, když si připsal pouhých pět setin procenta. Po výprodejích v předchozích seancích byly nejúspěšnějšími akcie sektorů citlivých na vývoj úrokových sazeb. Dařilo se tak realitním developerům (+2,1 %) nebo utilitám (+1,1 %). Ty tak kompenzovaly propady farmaceutických titulů, které přišly o téměř 1,5 % své hodnoty. Zasedání americké centrální banky nepřineslo na trhy žádný rozruch. Změna sazeb je velmi pravděpodobná na březnovém zasedání Fed, které bude již pod taktovkou nového šéfa Jeroma Powella.

První únorovou seanci po třech dnech poklesů zahájily asijské trhy růstem. Regionální index MSCI Asia Pacific si připisuje zisky okolo půl procenta, když velkou měrou se na tomto výsledku podepsaly japonské akcie, které přidaly 1,7 %. Zisky ostatních burz nedosahovaly ani jednoho procenta. Naopak nepříznivě se nadále vyvíjely trhy v Číně, které v případě šenčenské burzy odepsaly až 2,8 %.

ČEZ

Management ČEZ včera představil podrobnější informace k zamýšlené výstavbě nových reaktorů a jejich financování a v rámci nich uvedl tři varianty: (1) vytvoření nové stoprocentní dcery ČEZ, která by projekty financovala a domluvila se na statních garancích na výkupní cenu, (2) stát by vykoupil tuto dceru od ČEZ a udělal by z ní stoprocentně vlastněný státní podnik a (3) rozdělení ČEZ na „čistou“ a „špinavou“ část. V této variantě by stát držel 100 % špinavé části, kam spadají jaderné a uhelné elektrárny, těžba a trading. V čisté části (distribuce, prodej a obnovitelné zdroje) by zprvu držel 51 %, poté by postupně mohl svůj podíl snížit až na 25 %. Zbývající podíl by byl nabídnut minoritním akcionářům ve veřejné nabídce. Touto transakcí by si ČEZ měl dle svých odhadů přijít navíc na 65 mld. CZK.

Nemyslíme si, že by tyto zveřejněné informace měly mít zásadní dopad na aktuální cenu akcií, což vesměs potvrdil i včerejší vývoj. V tuto chvíli jde pouze o návrhy, které management předloží vládě, jež o nich bude jednat. Do té doby lze o konkrétní podobě a dopadu na akcie pouze spekulovat.