ČEZ by měl stát 642 Kč: Rozdělení společnosti a IPO regulované části je nejlepší variantou pro dostavbu JE

Podle ČEZu by rozdělení společnosti a uvedení regulované části na burzu (IPO) mohlo financovat dostavbu nových jaderných reaktorů. Podle vedení ČEZu je oddělení konvenčních zdrojů od distribuce a nové energetiky nejlepší variantou. Tradiční část by stát vlastnil ze 100 % a nemusel by se při rozhodování o dostavbě jaderných elektráren ohlížet na minoritní akcionáře. Snižováním podílu v druhé části až na 25 % by stát získal prostředky na investice. Podle odhadů by se měla hodnota firmy zvýšit o 65 mld. Kč (121 Kč na akcii). Není ovšem jasné, k čemu přesně se uvedená částka vztahuje. Současná tržní kapitalizace ČEZu je 280,6 mld. Kč. Pokud to znamená, že současná hodnota ČEZu by se měla zvýšit o 65 mld. Kč, indikovalo by to cenu 642 Kč na jednu akcii. To je 23,2% prémie ke včerejší zavírací ceně. Z našeho pohledu by cena měla být ještě vyšší (685 Kč/akcie).

Předpokládáme, že pokud by k rozdělení a IPO skutečně došlo, byl by to pro investory velmi zajímavý příběh. Za předpokladu, že by z ČEZu vznikly dvě společnosti, z nichž jedna by byla plně ve vlastnictví státu, očekávali bychom navíc k našemu ocenění prémii za výkup minorit. Zprávu hodnotíme pozitivně, protože by to vyřešilo problém a hrozbu dostavby jaderných bloků. Navíc vzroste hodnota společnosti.



