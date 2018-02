Během roku 2018 se na trhu očekává další posilování kurzu koruny vůči euru k hranici 25 EUR/CZK. Toto očekávání je částečně založeno i na postupném zvyšování úrokových sazeb ČNB, kde trh letos očekává 2-3 zvýšení. V základním scénáři očekáváme, že do konce roku česká koruna posílí pod 25 Kč za euro.

Prognóza kurzu koruny, kterou ČNB začne letos znovu zveřejňovat, bude do značné míry formovat tržní očekávání a ovlivní zejména očekávání růstu úrokových sazeb (kurz koruny slabší než prognóza bude předpokládat více jestřábí politiku ČNB, silnější kurz zase naopak).

Na kurzu EUR/CZK se podle nás nejvíce projeví očekávaný rozdíl korunových a eurových sazeb. Očekává se, že ČNB bude poměrně rychle zvyšovat úrokové sazby a ECB ukončí výstup z prostředí kvantitativního uvolňování. Pokud by však ČNB zvyšovala sazby pomaleji a ECB opustila prostředí negativních úrokových sazeb rychleji, mohlo by to mít na posilování CZK negativní vliv.

Naopak vyšší rozdíl (ČNB zvýší sazby rychleji, ECB zůstane v kvantitativním uvolňování déle, než se čeká) by se projevil ve vyšším posílení. Jako druhý faktor, který do kurzového vývoje nejvíce promlouvá, vidíme vzájemný vývoj ekonomiky v ČR a v eurozóně – bude-li se české ekonomice dařit v porovnání s evropskou ekonomikou hůře, než se očekává (a očekávání jsou zde velmi optimistická), mohlo by to mít na posílení CZK negativní vliv – naopak rychlejší růst by mohl vést k většímu posílení.

A konečně vidíme jako důležitý i postoj investorů k riziku – zvýšení (v současnosti velmi nízké) rizikové averze by na kurz koruny k euru rovněž mohlo mít negativní dopad.

Zdroj:

Michal Špaček

portfolio manažer NN Investment Partners