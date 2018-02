Fed (ne)překvapil. Štafetu přebírá ČNB

Středa a čtvrtek. To jsou dny tohoto týdne, které patří centrálním bankám. Včerejší výstup z dvoudenního zasedání Federálního rezervního systému nepřekvapil i překvapil. Teď je otázkou, zda to samé můžeme čekat i od České národní banky.

První letošní zasedání Fedu, které bylo zároveň posledním pro guvernérku Janet Yellenovou, nepřekvapilo v tom smyslu, že sazby zůstaly beze změny v pásmu 1,25-1,5 %. Doprovodný komentář už byl zajímavější. V něm zaznělo, že se inflace během příštích dvanácti měsíců posune směrem vzhůru a následně se ve střednědobém období stabilizuje kolem 2% inflačního cíle. To je oproti prosincové rétorice poměrně citelný posun, což ostatně potvrdil i vývoj kurzu dolaru, který vůči euru smazal část předchozích středečních ztrát.

Teď je otázkou, zda obdobně (ne)překvapí i ČNB. V jejím případě se čeká zvýšení úrokových sazeb o 25 bazických bodů, díky čemuž by se 2T repo sazba posunula na 0,75 %. Mnohem zajímavější ale bude sledovat doprovodný komentář společně s aktualizovanou prognózou, kde bude klíčový především výhled vývoje úrokových sazeb (dočkáme se například revize směrem vzhůru ze dvou letošních hiků na tři?). Zapomínat nesmíme ani na zveřejnění očekávané trajektorie kurzu, kterou ČNB opětovně vypustí do éteru po více než čtyřech letech a která má sloužit jako ukazatel toho, kdy je vývoj koruny v souladu s představou centrální banky, tedy s její prognózou, a kdy je tomu naopak.

Máme tu tedy hned několik fundamentů, jejichž potenciál rozhýbat kurz koruny by mohl být relativně silný, přičemž důraz je kladen především na prognózu a onu trajektorii kurzu. Ostatně, již během včerejšího dne si domácí měna prošla zajímavým vývojem, který vyústil v posunutí dosavadního rekordu nejsilnější hodnoty od ukončení kurzového závazku ČNB odpovídající úrovni 25,26 za euro.

Z hlediska dalšího středečního dění, v rámci domácí ekonomiky byl zveřejněn podíl nerezidentů držících korunové dluhopisy, který ke konci prosince dosáhl 41,64 % (cca 571 mld. Kč). Jejich podíl na celkovém trhu bondů pak dosáhl 36 %. Ve srovnání s předchozími měsíci je patrné, že se zahraniční investoři z korunových dluhopisů postupně stahují s tím, jak odeznívá ono pointervenční „haló“ spojené se sázkami na zpevnění koruny.

Jako další za zmínku stojí nová prognóza ministerstva financí. Ta ukázala zlepšení výhledu růstu české ekonomiky pro letošní rok, a to z předchozího 3,3% růstu HDP na 3,4 %. Směrem vzhůru byl rovněž revidován i vývoj inflace, která by měla letos dosáhnout 2,6 % oproti původním 2,4 %. Co se týče kurzu koruny, úřad odhaduje jeho průměr kolem 25,40 EURCZK, příští rok pak na 25,00 EURCZK.

Dnes se mimo dění kolem ČNB nedočkáme žádných dalších dat. Koruna se aktuálně obchoduje na 25,27 za euro a 20,39 za dolar. Rozmezí kurzu odhadujeme v rozpětí 25,19-25,32 EURCZK, resp. 20,22-20,35 USDCZK *

Nuda během včerejšího dne nebyla ani na eurodolaru. Společná evropská měna krátce zaznamenala zpevnění až o zhruba půl procenta, což vzhledem k vývoji uplynulých lednových dní nahrávalo dosažení vůbec nejlepšího měsíčního výkonu za bezmála dva roky. Naopak dolar – definovaný dolarovým indexem – krátce oslaboval o čtvrt procenta, což v souhrnu odpovídalo největšímu měsíčnímu oslabení rovněž za dva roky. Situaci ale nakonec, jak již bylo zmíněno, obrátil výstup ze zasedání Fedu, který americké měně pomohl umazat část předchozích ztrát.

Pokud bychom se zaměřili na dobu před Fedem a na zisky eura, hnacím motorem byla data. Jednalo se o míru nezaměstnanosti eurozóny, která sice setrvala na 8,7 %, avšak meziměsíčně byl vykázán pokles nezaměstnaných o více než 100 tisíc. Ještě větší váhu měl předběžný odhad inflace za leden, kde se sice čekalo zhoršení oproti minulým číslům, to však ve výsledku bylo mnohem mírnější. Index cen spotřebitelů tak za leden meziročně dosáhl 1,3 %, zatímco očekáváno bylo 1,2 %. V jádrovém vyjádření inflace bylo v souladu s očekáváním meziročně dosaženo 1 % oproti předchozím 0,9 %.

O atraktivitě eura vypovídá i příliv kapitálu. Dle serveru CNBC evropské fondy v lednu zaznamenaly příliv peněžních prostředků o velikosti více než 22 miliard dolarů, což odpovídá třetí nejvyšší měsíční hodnotě pozorované během minulého roku.

Z hlediska zahraničních dat dnes bude v eurozóně zveřejněn index PMI segmentu průmyslu. Ten samý indikátor, doplněný o index ISM téhož sektoru, bude reportován i v USA.

Aktuálně se euro vůči dolaru obchoduje na 1,2393 EURUSD.

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.