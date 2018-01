Vláda projednala postup u memoranda k těžbě lithia a jmenovala zmocněnce pro sport

Ve středu 31. ledna 2018 vláda Andreje Babiše jednala o postupu ve věci memoranda o těžbě lithia . Kabinet také jmenoval vládního zmocněnce pro sport, kterým se od 1. března 2018 stane Milan Hnilička, a zařadila téměř dvě desítky poutních míst mezi národní kulturní památky.

Kabinet Andreje Babiše se na dnešním jednání věnoval dalšímu postupu ve věci resortního Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a společností European Metals Holdings o těžbě lithia. „Jednoznačně platí to, k čemu nás zavázala sněmovna. Sněmovna jasně řekla, že memorandum je nulitní, že nás v podstatě žádá, aby průzkum prováděl státní podnik a aby zisk z případné těžby zůstal v českých rukou. A to my samozřejmě uděláme. Pan ministr zaúkoluje státní firmu Diamo, která by měla přikročit k průzkumu. Plán je nezměněn, jak jsme říkali před volbami, chceme, aby lithium zůstalo v našich rukou. Ministr Hüner má jednoznačný úkol, a to je vyjednat právní nezávaznost memoranda s protistranou,“ uvedl premiér Andrej Babiš.

Na programu jednání vlády bylo i jmenování vládního zmocněnce pro sport, kterým se od 1. března 2018 stane Milan Hnilička. „Jeho hlavním úkolem je přijít s transparentním směřováním peněz do sportu, chceme masivně investovat,“ řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš. Úlohou zmocněnce pro sport bude koordinovat dění v této oblasti a ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy se bude podílet na přípravě plánovaných změn v oblasti sportu a bude definovat parametry nové agentury pro sport. Mimo to bude připomínkovat návrhy právních předpisů s dopady na sport, konzultovat materiály k antidopingovému programu či dohlížet na koordinaci činnosti rezortních sportovních center.

Na základě dnešního rozhodnutí vlády se stane 19 poutních míst národními kulturními památkami. Jde o významné architektonické dominanty s vysokou duchovní hodnotou, které už byly na seznamu kulturních památek. Prohlášení se týká například poutního areálu s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze a poutního areálu Svatý Kopeček u Olomouce s kostelem Navštívení Panny Marie. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva kultury.

Premiér a ministři informovali o uskutečněných zahraničních cestách. Andrej Babiš v uplynulých dnech navštívil Davos, Budapešť a Brusel. Kabinet se dohodl na uspořádání samostatného jednání, které se bude věnovat výhradně evropské agendě a zahraničním cestám a proběhne 14. února 2018. Účastnit se ho bude také státní tajemník pro evropské záležitosti a vybraní experti na evropskou problematiku.

Kabinet dnes odvolal Arnošta Markse z pozice člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace a na jeho místo jmenoval Vladimíra Maříka, který je významným vědcem v oblasti aplikovaného výzkumu a všeobecně uznávaným odborníkem v oboru umělé inteligence. Důvodem je i potřeba posílit zastoupení odborníků vysokých škol, kteří se zabývají aplikovaným výzkumem a vývojem a spoluprací s průmyslovými podniky.

Vláda rozhodla, že o zaměstnanecké karty si bude moci žádat více pracovníků na více zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva zahraničních věcí.

Kompletní výsledky jednání vlády jsou k dispozici na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-31--ledna-2018-163166/