Summary: Boeing prognózou na letošek nadchnul trhy

Americký výrobce letadel Boeing svou prognózou na letošní rok investory příjemně překvapil. Trhy potěšilo také Volvo, zejména svým optimisticky laděným výhledem pro poptávku na jednotlivých trzích. Oproti tomu Siemens letos očekává problémy v divizi Power & Gas, pro trhy to ale není nic nového.

USA:



Boeing



Tržby výrobce letadel Boeing narostly o 9 % yoy na 25,4 mld. USD (konsensus 24,7 mld. USD), hrubá marže vyskočila o 3 p.b. yoy na 19,5 % (konsensus 17,9 %) a čistý zisk na akcii o 25 % yoy na 3,06 USD (konsensus 2,90 USD).



Hlavní pointou je však překvapivě pozitivní výhled na rok 2018, jenž předčil většinu predikcí. Tržby by se měly pohybovat v intervalu 96 – 98 mld. USD (konsensus 93,6 mld. USD) a čistý zisk na akcii mezi 13,80 – 14,00 USD (konsensus 13,38 USD). Třešničkou na dortu je pak volný cashflow cca 12,8 mld. USD (s kapitálovými výdaji 2,2 mld. USD), přičemž trh odhadoval jen 11,7 mld. USD. Čistému zisku na akcii pomohla zajisté i daňová reforma, díky které by měla efektivní daňová sazba sklouznout na 16 % (proti předešlým více než 22 %).



Trhy tento výhled poměrně nadchnul a akcie posílají vzhůru o 6 %.



EVROPA:

Volvo



Švédský výrobce nákladních automobilů a stavebního vybavení utržil v předešlém kvartálu téměř 92 mld. SEK (+2 % yoy), čímž překonal konsensus stanovený na 90 mld. SEK. Provozní marži se podařilo rozšířit na 8,0 % yoy z 6,9 %, nicméně v tomto případě měl trh o něco větší apetit, konkrétně 8,3 %. Útěchou je, že zklamání bylo způsobeno zejména nečekaně vysokou ztrátou v divizi Eliminations, kde došlo k přecenění kontraktu kvůli měnovým výkyvům. Na rozpad jádrových divizí se podíváme v dalším odstavci. Konečnému čistému zisku na akcii ublížila také daňová reforma v USA, načež se usadil na hodnotě 2,39 SEK (+30 % yoy). Tržní predikce směřovaly ke 2,49 SEK.



A teď tedy k samotným divizím. Klíčová divize nákladních automobilů, ze které přitéká do pokladny téměř 70 % celkových tržeb, vytáhla svoje příjmy vzhůru o více než 10 % yoy a o 4 % předběhla predikce. Management navíc cituje stabilní a silný evropský trh a zlepšující se situaci v USA, Brazílii (nízká srovnávací báze) a Číně. Podtrhneme ještě rostoucí book-to-bill ratio (poměr přijatých a odbavených objednávek) této divize, které narostlo z 1,07 v předešlém roce na současných 1,16. Nečekaně dobře si vedla také divize stavebního vybavení. Tržby poskočily o 30 % yoy a nechaly tak predikce o 6 % pod sebou. Dle reportu bylo možno pozorovat zvýšenou poptávku na všech hlavních trzích. Nedostatek nových veřejných tendrů v UK a Skandinávii způsobil bohužel problémy autobusové divizi, jejíž tržby sklouzly o 14 % a konsensus tak podstřelily dokonce o 15 %.



Výhled na rok 2018 se zaměřuje na poptávku ve dvou nejdůležitějších divizích: nákladní automobily a stavební vybavení. Pro kamiony zlepšil management tržní výhled pro Evropu (jen mírně), region NAFTA a Brazílii. Co do stavebního vybavení se nyní díváme na výrazně rychleji rostoucí Evropu, Severní Ameriku i Čínu.



Trhy potěšil zejména optimisticky naladěný výhled pro poptávku na jednotlivých trzích, avšak během dne se emoce zklidnily a akcie tak posilují jen o 0,5 %.



Siemens



Německý průmyslový konglomerát zaknihoval v ušlém kvartálu tržby ve výši 19,8 mld. EUR (+4 % yoy) s predikcemi nastavenými na 20,1 mld. EUR. V tomto ohledu se tedy sice díváme na mírné zklamání, avšak uklidňuje nás budoucí aktivita reprezentována stavem nových objednávek. Ty narostly o 22,5 mld. EUR, což je o 14 % více než v předešlém roce, a o 8 % více než v co doufal trh. Book-to-bill ratio (poměr přijatých a odbavených objednávek) společnosti jako takové se tím pádem dostává na hodnotu 1,13 (z 1,03 před rokem), což je nejlepší stav od 2. čtvrtletí 2016. Provozní zisk (neboli v hantýrce Siemens tzv. Profit Industrial Business) se propadl o 14 % yoy, čímž došlo k okřesání marže o 220 bps yoy na 11 %. Daňová reforma a odprodej aktiv nakonec podpořily čistý zisk na akcii, jenž meziročně posílil o 14 % na 2,62 EUR proti predikovaným 2,03 EUR.



Po rozpadu na jednotlivé divize vidíme, že se nám opakuje scénář předešlých výsledků. Divize Power & Gas (turbíny) nadále postihuje tržní prostředí, které favorizuje obnovitelné zdroje energie. Nízká poptávka, deflační cenové tlaky a nevyužité výrobní kapacity se odrazily na propadu tržeb (-20 % yoy), provozní marže (-440 bps yoy) a nových objednávek (-8 % yoy). Konglomerátu naštěstí hází záchranné lano skvělý výkon divizí Mobility (vlakové soupravy) a Digital Factory (software pro automatizaci výroby). Vodu na mlýn hnal i výrobce větrných turbín Siemens Gamesa, v němž samotný Siemens drží 60% podíl.



Na současné situaci se asi tak brzo nic nezmění. Ve výhledu do roku 2018 management nadále očekává problémy divize Power & Gas, které budou do určité míry vyvažovat segmenty s „kratším hospodářským cyklem“ (např. zmiňovaná Digital Factory). Plány se nemění ani v základních finančních metrikách. Pořád platí, že můžeme očekávat „mírný růst tržeb“ doprovázený provozní marží ve výši 11 až 12 % a čistým ziskem na akcii mezi 7,20 – 7,70 EUR. Book-to-bill ratio by se mělo držet nad hodnotou 1,0.



Dá se říci, že výsledky neprozradily nic nového, na což trh reagoval mírným posílením akcií Siemens o 1 %.