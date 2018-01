Jan Bureš: Jestřábi zítra pravděpodobně převládnou. Letos mohou prosadit jedno zvýšení navíc (video)

Česká národní banka může do nové makroekonomické prognózy přidat jeden očekávaný růst sazeb pro tento rok navíc. Revoluci od nové předpovědi ale jinak nečekejme, říká hlavní ekonom Patria Finance Honza Bureš. Pravděpodobnost, že ČNB na čtvrtečním napjatě očekávaném měnově politickém zasedání zvýší úrokové sazby, je podle Bureše poměrně vysoká. Poprvé po letech také centrální bankéři přijdou s vlastní předpovědí vývoje kurzu české koruny. Jak je tato informace pro trhy důležitá? A co by předpověď mohla naznačit?

