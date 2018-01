Inflace podle očekávání poklesla

Dnes zveřejnil Eurostat první odhad lednové inflace . Ta poklesla podle našich očekávání na 1,3 %, a to především díky nižšímu růstu cen potravin a pohonných hmot. Jejich efekt bude dál slábnout v únoru a v březnu, kdy by měla inflace dál slábnout. Jádrová inflace by se ale současně mohla posunout lehce nahoru a i díky tomu by se celková inflace v druhém kvartálu měla vyšplhat nazpátek nad 1,5 %. S podobným scénářem počítá i ECB a dnešní čísla by proto pro ní neměla být překvapivá. Teoreticky by tak neměla euru výrazně uškodit a to se může na vlně posledních silných makročísel snažit znovu otestovat 1,25 EUR