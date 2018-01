Co by měl Apple udělat s miliardami své hotovosti

Známý investor Barry Ritholtz ve svém novém příspěvku na Bloombergu uvažuje nad tím, co by měla společnost Apple učinit se svou ohromnou zásobou hotovosti. Vzpomíná na to, jak před několika měsíci Applu „radil“, aby koupil Netflix, jenže na to je podle něj již příliš pozdě. Akcie Netflixu totiž od té doby prudce posílily, zatímco akcie Applu toho moc nepředvedly. Jaké jsou tedy jeho rady nyní?



Apple má problém, který by jistě chtěla řešit i řada dalších firem: V rozvaze mu sedí obrovský objem hotovosti, který navíc bude pravděpodobně ještě dlouho růst. Jde o důsledek fenomenálního úspěchu iPhonu, ale také filosofie firmy, kterou značně ovlivnily její předchozí zkušenosti. V červnu roku 1997 se totiž firma dostala do stavu, kdy jí téměř došla hotovost a nakonec ji zachránila finanční pomoc od Microsoft Corp. A do podobné situace se již nechce nikdy dostat.





Apple generuje asi dvě třetiny tržeb z prodeje iPhonu a produkty jako Apple Watch, Apple TV, iPod a další jsou v jeho stínu. „Já sám používám Apple a naše kancelář je na něj standardně nastavena. Doma mám ale také Amazon Echo a Google Assistant, takže vím, že ekosystém Applu je zranitelný, protože konkurence nespí,“ píše investor s tím, že podle toho by firma měla uvažovat o tom, co dělat se zmíněnou hotovostí. V první řadě by tak měla uvažovat o její reinvestici, a to zejména do softwarových technologií a výzkumu a vývoje. „Známá jednoduchost, s jakou se dal firemní software používat, už není, co bývala, a pokud by se k ní Apple vrátil, pomohlo by to upevnit pozici jeho ekosystému,“ míní Ritholtz.Druhou možností je zvýšení dividend. Současný dividendový výnos dosahuje asi 1,4 %, což je přibližně půl procentního bodu pod průměrem akcií indexu Dow Jones Industrial Average a podle investora je zvýšení dividend pro investory atraktivnější než akciové odkupy, které firma v poslední době prováděla.V neposlední řadě by se pak Apple mohl vydat na cestu akvizic. Doposud koupil dlouhou řadu menších společností, ale „pokud má udržet tempo s Amazonem, měl by zvážit odvážnější sázky na software, hardware a obsah“. Malé akvizice na to podle investora stačit nebudou a Apple by mohl například uvažovat nákup Walt Disney Co., který by „enormně prospěl“. Na takovou transakci by bylo třeba „přibližně 200 miliard dolarů , možná rozpůlených na akcie a hotovost“. Apple by každopádně měl zvážit to, že jeho konkurence patří do světové špičky. Na paty mu šlapou firmy jako Amazon , Alphabet a Samsung Electronics a ani on tak nemůže usnout na vavřínech.Zdroj: Bloomberg