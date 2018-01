Trump v poselství o stavu unie nabídl demokratům "vstřícnou ruku"

Bilance výsledků prvního roku prezidentského mandátu a výzva ke společné práci obou parlamentních stran byla hlavním obsahem poselství o stavu unie, které v úterý večerz kongresové tribuny přednesl prezident USA Donald Trump. V téměř půldruhahodinovém proslovu šéf Bílého domu hovořil hlavně o domácích problémech. Ostře sledované vyšetřování údajného volebního vměšování Ruska šéf Bílého domu nekomentoval.



Podle Trumpa nastal pro Ameriku "nový okamžik", vláda pod jeho vedením buduje "bezpečnou, silnou a hrdou" zemi. Ke spolupráci přitom prezident vyzval obě parlamentní strany. "Dnes večer vás všechny vyzývám, abyste odložili spory a hledali společný jazyk, abyste dosáhli potřebné jednoty ve prospěch lidí, k jejichž službě jste byli zvolení," řekl Trump. "Nabízím vstřícnou ruku ke spolupráci členům obou stran, demokratům i republikánům, při ochraně našich občanů jakéhokoli původu, barvy pleti nebo vyznání", prohlásil.





Podle serveru Politico je pro Trumpa smířlivý tón politickou nutností, protože pokusy zlákat demokraty pro spolupráci v loňském roce nevyšly. Letos Bílý dům čeká ještě těžší období, protože vláda bude prosazovat svůj program v atmosféře politického boje před listopadovými volbami do Kongresu. Republikáni v nich budou obhajovat většinu v obou parlamentních komorách.Bilanční projev byl i předzvěstí hlavních iniciativ prezidenta v nynějším roce. "Chci hovořit o budoucnosti, jaká nás čeká. Nás všechny, společně jako jeden tým, jeden lid, jednu americkou rodinu," řekl prezident. Důraz Trump klade hlavně na modernizaci infrastruktury, pro níž hodlá Kongres požádat o 1,5 bilionu dolarů Šéf Bílého domu hovořil o zlepšení zdravotní péče, mimo jiné o možnosti poskytnout nemocným v posledním stádiu choroby přístup k experimentálním lékům neschváleným dosud státním regulátorem. Ubezpečil poslance, že chce dál prosazovat ochranu země před ilegální imigrací s pomocí chystaného "spravedlivého kompromisu" s demokraty. Zopakoval, že na jihu země vybuduje "velkou zeď", která zajistí zemi bezpečnost, a že ukončí vízovou loterii a takzvanou řetězovou migraci způsobenou spojováním rodin.O problémech americké zahraniční politiky se Trump zmínil až ve druhé hodině svého proslovu. Připomněl úspěchy boje s Islámským státem v Sýrii a Iráku a oznámil podpis exekutivního příkazu, jímž ponechává otevřenou věznici v kubánském Guantánamu. Kritizované vězení pro osoby podezřelé z terorismu chtěl Trumpův předchůdce Barack Obama zavřít.Trump prohlásil, že Kongres by měl zajistit, aby zahraniční finanční pomoc USA "vždy sloužila americkým zájmům a směřovala výhradně k přátelům, nikoli nepřátelům Ameriky". Příkře odsoudil jaderné ambice Pchjongjangu a řekl, že jeho vláda nebude opakovat staré chyby, které "dostaly Spojené státy do této velmi nebezpečné situace".

Úspěchy americké ekonomiky sice zvýšily zisky korporací a povzbudily investory, řadovým zaměstnancům ale spravedlivý podíl na bohatství nepřinesly. V reakci na Trumpovo poselství o stavu unie to prohlásil demokratický poslanec Joe Kennedy, který využil práva opoziční strany odpovědět na bilanční zprávu hlavy státu.



Podle Kennedyho, vnuka někdejšího ministra spravedlnosti Roberta Kennedyho, by Američané měli odmítnout "vypjaté stranictví a chaos" Trumpovy éry. "Surovci" prý mohou zasadit úder a zabodovat, ale nikdy nedosáhnou síly a velikosti ducha lidí sjednocených k obraně své budoucnosti.



Vláda podle Kennedyho neútočí jen na zákony, které Američany chrání, ale útočí na samotnou myšlenku, že Američané za ochranu stojí. Demokraté naopak slibují lepší osud všem, "kdo tuto zemi mají za vlastní".