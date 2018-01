Letem světem: Dnes končí zasedání FED, poslední s Yellen, příště s Powellem

Dneska skončí dvoudenní zasedání Fedu (dnes bez tiskovky) a Trump přednese první zprávu o stavu unie.



Trump ve svém proslovu bude mimo jiné zdůrazňovat potřebu investic do infrastruktury (naprosto správně).



Jeho ministr financí Steve Munchin včera v Senátu vysvětloval, že absolutně podporuje silný dolar. V Davosu to totiž znělo přesně naopak, proto nyní vysvětlil, že dlouhodobě je silný dolar v zájmu země. Vliv na EUR/USD už ale minimální.



V případě Fedu holubicím se nebude líbit nízká inflace a jestřábům zase nízká míra nezaměstnanosti. Každopádně slábnoucí dolar umožní zvýšení sazeb na jaře. Mimochodem, toto zasedání je poslední pro Janet Yellen. Příště bude šéfem Jerome Powell.



A přidám ještě tři zajímavé obrázky k USA. První ukazuje čisté bohatství mediánové americké rodiny. (Malá vsuvka: medián je lepší než průměr, protože čísla nevychylují extrémně bohaté domácnosti. Medián tak lépe ukazuje situaci „normální“ domácnosti.) Z obrázku je vidět, že ačkoliv ceny finančních aktiv rostou, akcie lámou rekordy, tak tento nárůst není vidět u bohatství normální rodiny. To je stále hluboko pod úrovní z roku 2007. Obrázek dokonce ukazuje, že bohatství normální americké domácností je na úrovni roku 1995. Důvodem je samozřejmě nízké zastoupení investic na finančních trzích. Důvod je přitom jednoduchý. Podle statistik 30% domácností nemá žádné finanční bohatství. Proto nemá z čeho investovat. Začarovaný kruh, který vede k dalšímu nárůstu příjmové nerovnosti.

A druhý obrázek ukazuje, že majetek klesá především u mladších rodin. Může částečně za to postoj k vlastnictví a ekonomika sdílení. Ale důležitějším důvodem je drahé školné, které snižuje hodnotu čistého majetku.

A třetí obrázek ukazuje příjmovou nerovnost. Žebříčku kraluje právě USA, které má mezi zeměmi OECD nejvyšší nerovnost. Těsně před Tureckem. A oslím můstkem se dostáváme k ČR, protože to patří naopak mezi země s nejnižší nerovností.

Income Inequality very high in the United States

Mezi odborníky panuje, že naše školství potřebuje reformovat. Většina lidí (73%) lidí je spokojena s naší úrovní škol a vzděláváním. Jinými slovy si většina lidí neuvědomuje, jak moc potřebujeme naše školství nakopnout do 21. století.





David Navrátil