Rozbřesk: Eurozóna roste nejrychleji za posledních deset let

Jak naznačil včera zveřejněný bleskový odhad HDP, výsledky eurozóny nejspíše opět překonaly již tak optimistickou prognózu ECB. HDP eurozóny totiž vzrostl podle odhadu Eurostatu mezičtvrtletně o 0,6 %, což v meziročním vyjádření znamenalo přírůstek 2,7 %. Navíc statistický úřad zrevidoval i předchozí číslo, takže šlo vlastně o nejrychlejší růst za posledních deset let. Jde samozřejmě o první čísla, která projdou řadou dalších zpřesnění, nicméně i tak se dá říct, že se kondice eurozóny stále zlepšuje. Nakonec už minulý týden první letošní PMI potvrdily, že i start do nového roku byl z pohledu evropských firem velmi příznivý. Proto by se dále měla zlepšovat i situace na trhu práce většiny zemí eurozóny. Ostatně nezaměstnanost klesá už čtyři roky za sebou a loni na podzim se už dostala pod hranici devíti procent, zatímco ještě v roce 2013 přesáhla 12% úroveň. I dnešní čísla o nezaměstnanosti v EMU by už s ohledem na rychlý růst ekonomiky měla vyznít pozitivně.



Méně pozitivní však nejspíše bude výsledek inflace, tedy alespoň z pohledu ECB. Očekává se totiž, že meziročně inflace opět poklesne (ze 1,4 % na 1,2 %) a opět se tak vzdálí vytouženému cíli centrální banky. Bez ohledu na fakt, že se eurozóně daří stále lépe a nezaměstnanost klesá, zůstává celková inflace nízká a jádrová inflace v závěru roku dokonce poklesla pod jedno procento. Když k tomu připočteme silné euro, které bude inflaci opět „potlačovat“ v důsledku levnějších dovozů, dosažení cíle zůstane ještě nějakou dobu pro ECB v nedohlednu. Na druhou stranu by to ovšem mohlo znamenat, že ústup od kvantitativního uvolňování a záporných sazeb nemusí být až tak „rychlý“, jak si trhy doposud myslí. Proto i v případě pokračování silného leč téměř bezinflačního růstu, nemusí být ECB až tak ochotná při podzimním přehodnocování své politiky rychle ustupovat od kvantitativního uvolňování. To spolu s rekordně nízkými sazbami asi nepotěší německé střadatele, avšak na druhou stranu to nepochybně vyřeší otázku, kdo bude kupovat (třeba italské) dluhopisy.





CZK a dluhopisy

Koruna sice v průběhu včerejška nezdolala nová post-exitová maxima vůči euru, ale i tak se pohybovala v blízkosti 25,30 EUR/CZK. Koruna letos těží z rostoucích úrokových sazeb, které navíc nejspíše ve čtvrtek ČNB opět znovu zvýší. Její hlavní sazba by se tak měla dostat na úroveň 0,75 %, kde byla naposledy před šesti lety. Už ve čtvrtek se navíc uvidí, jak se k vývoji kurzu koruny staví ČNB. Prozatím to vypadá tak, že sílící koruna centrální bance nijak nevadí, i když zpřísňuje měnové podmínky. Přesto bude velmi zajímavé, s jakým kurzem ČNB počítá pro zbytek roku. Poprvé totiž centrální banka po více než 4 letech začne znovu zveřejňovat prognózu koruny, takže bude jednodušší vnímat odchylky tržního vývoje od očekávání ČNB a tedy i lépe podchytit ochotu centrální banky zvyšovat úrokové sazby.



Zahraniční forex

Eurodolar se dnes bude muset popasovat hned s několika událostmi. Vedle inflace z eurozóny a důležitých dat z trhu práce (ADP report) čeká na trh výsledek zasedání Fedu. Ten bude patrně pro trh nejdůležitější, a to přesto, že březnové zvýšení úroků je již v cenách započítáno. Čekáme přitom lehce holubičí komentář FOMC, kde budou zmíněna vybalancovaná makroekonomická rizika a vyšší inflační očekávání.



Ropa

Cena ropy Brent klesá třetí den v řadě a dostává se poblíž 68 USD/barel. Impulz k pokračujícímu poklesu cen dodala data o zásobách od API, poukazující na vyšší než očekávaný nárůst zásob surové ropy (+3,2 mil. barelů). S ohledem na fakt, že se předběžná čísla API mnohdy rozcházejí s těmi oficiálními, budou dnes ropný trh zajímat právě čísla od EIA.



Ta navíc bude reportovat rovněž data o vývoji americké produkce ropy, která by měla i nadále vykazovat solidní tempo růstu. Tento vývoj samozřejmě ropní býci nesledují s radostí, neboť další nárůst produkce pomáhá ukotvit očekávání o materializaci břidlicového boomu v tomto roce. V kombinaci s daty o zásobách by se pak mohlo jednat o očekávaný medvědí závan, který by spustil (alespoň částečný) výprodej rekordních dlouhých pozic a poslal ceny ropy zpět poblíž 60 USD/barel.



Akcie

Hlavní americké trhy včera zavřely již druhý den ve ztrátě a po delší době výrazněji ustupují z maximálních hodnot. Index Dow Jones odevzdal 1,4 % a obdobně zavřel i index S&P 500, který odevzdal 1,0 %. Nedařilo se ani technologickému indexu Nasdaq, který klesl o 0,9 %. Včera se však podařilo v zelené barvě zavřít sektoru necyklického zboží a služeb a také sektoru telekomunikací.



I přes poměrně dobré výsledky se níže posunuly akcie McDonald pod hodnotu 173 USD. Včera také reportovala výsledky společnost Pfizer, které byly spíše neutrální, ale negativní sentiment poslal akcie rovněž níže o více jak 3 %. Obdobně zavřely ale také akcie farmaceutické společnosti Mylan (-4,26 %) a Abbvie (-5,26 %).