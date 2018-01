Fed si vybere oddechový čas, sazby zvýší až v březnu (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnešní zasedání Fedu finančním trhům mnoho nových impulzů nepřinese. Úrokové sazby zůstanou na stávající úrovni, změny se nečekají v makroekonomické prognóze, přičemž po zasedání není naplánovaná ani tisková konference. V eurozóně bude pozornost směřovat na lednovou inflaci. Včera jsme vydali naše nové čtvrtletní Ekonomické výhledy. Více informací naleznete na http://bit.ly/EkVy1Q18cz.

Počet nezaměstnaných v Německu dosáhne další rekordně nízké úrovně

Dnešní zasedání americké centrální banky bude patřit k těm méně zajímavým. Implikovaná trajektorie úrokových sazeb ukazuje pouze 3% šanci, že by Fed mohl na dnešním zasedání sazby zvýšit. Změna se nečeká ani ve stávající makroekonomické prognóze. Po zasedání není navíc naplánovaná ani tisková konference, přičemž významnější změnu rétoriky nelze čekat ani od zveřejněného komuniké. Oceněn bude opět silný trh práce, pozitivněji by mohlo vyznít i hodnocení inflačního prostředí. Ke zvýšení dolarových sazeb podle našeho názoru přistoupí Fed až na svém březnovém zasedání. To je i v souladu s tržními očekáváními, když futures vidí tuto šanci jako 89%.

Počet nezaměstnaných v Německu se podle našeho odhadu v lednu snížil o dalších 16 tisíc. Míra nezaměstnanosti tak zřejmě klesla na 5,4 % a vytvořila nové minimum od sjednocení Německa v roce 1990. Utažený trh práce by se měl odrazit v rychlejším růstu mezd. Ten podle našich odhadů dosáhne v letošním roce 3,0-3,5%.

Výkon evropské ekonomiky euro potěšil

Euro si včera na své konto připsalo 0,4 %, když posílilo na úroveň 1,244 USD/EUR. Společné evropské měně vylepšily náladu výsledky evropské ekonomiky. Podle předběžných výsledků dosáhl růst HDP eurozóny v Q4 17 0,6 % q/q a 2,7 % y/y. Za celý loňský rok si ekonomika připsala 2,5 %, což je nejlepší výsledek od roku 2007.

Po čtvrtečním zasedání ČNB může koruna nakonec oslabit

Ani včera se koruna neodhodlala k výraznějším pohybům. V průběhu úterního obchodování se kurz držel převážně v pětihaléřovém pásmu 25,30-25,35 CZK/EUR. Investoři se již připravují na čtvrteční zasedání České národní banky. Se zvednutím úrokových sazeb se již obecně počítá. Celkové vyznění zasedání však může být holubičí, neboť nová prognóza ČNB zřejmě ukáže pouze na jedno další zvýšení v letošním roce. Výraznější posílení koruny tedy od čtvrtečního zasedání ČNB očekávat nelze. Naopak kurz koruny může ve výsledku i mírně oslabit. My se stále domníváme, že silný ekonomický růst a přetrvávající inflační tlaky umožní centrální bance zvýšit úrokové sazby v letošním roce celkem čtyřikrát. Více se tomuto tématu věnujeme v našich nových čtvrtletních Ekonomických výhledech, které jsme vydali včera (http://bit.ly/EkVy1Q18cz).

Výraznějších změn nedoznaly ani ostatní regionální měny. Polský zlotý zůstal beze změny na úrovni 310,2 PLN/EUR. Maďarský forint pak o 0,1 % oslabil (310,2 HUF/EUR). Nové impulzy mu nedodalo ani včerejší zasedání Maďarské centrální banky, která ponechala současné nastavení měnové politiky beze změny.