Akcioví investoři se vrhli do vybírání zisků (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dnes bez podstatných firemních zpráv.

Evropské akcie by měly na počátku seance hledat směr.

Dnes k měnové politice usedne americká centrální banka. Změny v jejím nastavení nečekáme. Kromě toho budou zveřejněny některé statistiky z trhu nemovitostí a předskokan pátečních dat z trhu práce, ADP report. V eurozóně bude nejzajímavějším ukazatelem index spotřebitelských cen. Již ráno byly zveřejněny německé maloobchodní tržby, které zaostaly za očekáváním.

Dnešek je bohatý na hospodářské výsledky největších světových firem. Mezi nimi můžeme nalézt americký Microsoft, Facebook, Boeing, Qualcomm či AT&T. Na pravém břehu Atlantiku reportují Siemens, ArcelorMittal, Volvo, ING nebo Electrolux.

Obchodování na zámořských trzích

Rostoucí výnosy státních dluhopisů jsou hlavní příčinou nejhlubšího dvoudenního poklesu indexu S&P 500 od května loňského roku. 10letý výnos se vyšplhal na nejvyšší úroveň za poslední čtyři roky. Index 500 největších amerických společností tak včera ztratil 1,1 %. Kromě akcií utilit, které zůstaly jediným stojícím vojákem v poli (+0,1 %), padly k zemi všechny sektory. Nejhůře uzavřely akcie farmaceutických společností (-2,1 %), když se objevily zprávy, že firmy Amazon.com, Berkshire Hathaway a JPMorgan se dohodly na spolupráci v otázce zajišťování služeb zdravotnické péče pro své zaměstnance. Přes dvě procenta odepsaly i energetické tituly, které trpěly z klesajících cen ropy. Překvapivě třetí místo největších propadlíků doplnily akcie finančních titulů (-1,2 %).

Zvrat ve vývoji zatím nenastal ani na asijských trzích. Ty tak třetí den v řadě ztrácejí. Asijsko-pacifický index MSCI přichází o zhruba 0,3 % pod tíhou průmyslových podniků, energetických společností a realitních developerů.

Dnešní zasedání americké centrální banky by nemělo přinést žádné změny v nastavení měnové politiky. Obchodníci tak budou sledovat situaci na dluhopisovém trhu. Podstatné rovněž bude, co ukážou hospodářské výsledky za čtvrtý kvartál největších světových firem. Ty by tak mohly dát trhům nový impuls.