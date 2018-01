Mohou být hodnotové akcie útočištěm před medvědy?

Vývoj na akciovém trhu můžeme sledovat z pohledu jednotlivých odvětví či investičních stylů. Tedy zejména z perspektivy „růst vs. hodnota“. Na co je lepší sázet během boomu a na co v době, když se budí medvědi?



Růstové akcie můžeme považovat za akcie povídkové – současný fundament u nich není zase tak důležitý, vše je o budoucnosti. Extrémním zástupcem je Tesla či Netflix. Hodnotové akcie jsou naopak tituly, u kterých se investor spoléhá na to, že trh přestřelil v současné skepsi a stlačil valuace na nemístně nízké hodnoty. Následující graf ukazuje, že na trhu lze dlouhodobě pozorovat celkem jasně definované růstově-hodnotové cykly (červeně je vyznačen výkon růstových akcií relativně k indexu SPX, modře výkon hodnotových titulů relativně k indexu):



Asi nepřekvapí, že během nafukování internetové bubliny byly v kurzu růstové tituly, hodnota populární moc nebyla a ztrácela. Nálada se ale prudce otočila po prasknutí bubliny, kdy v nemilost upadl růst a naopak soustavně rostl kurz hodnoty. Dalším zlomem byl rok 2007, kdy se trend opět otočil ve prospěch růstových akcií. A tento trend s určitými přestávkami trvá dodnes. Nejlepším vysvětlením tohoto jevu je možná pohled zespoda nahoru, který ukazuje, že mezi nejlépe si vedoucí tituly již řadu let patří FAANG a jeho soukmenovci.



Po prasknutí internetové bubliny se tedy preference investorů prudce přesunuly od růstu k hodnotě. Nicméně krizový rok 2007 přinesl úplně opačný efekt – na výsluní zájmu se posunul opět růst, hodnota začíná zaostávat. Odvodit z toho, která skupina si povede lépe, až na trh dorazí severní větry, je tedy těžké. Na druhou stranu si ale lze také těžko představit, že negativní obrat ekonomiky a trhů by ještě podpořil zájem o růst. Jinak řečeno, vývoj by pravděpodobně připomínal spíše rok 2000, a ne rok 2007. A nakonec na to ukazuje i problematický rok 2016, který přinesl přechodný obrat k hodnotě. I když kouzlo FAANGu se zdá být hodně silné.



Stane se tak hodnota dokonce i útočištěm před medvědy? Druhý obrázek ukazuje, jak si vedly růstové a hodnotové akcie během posledních čtyř medvědích trhů (žlutě hodnota, modře růst). Dvakrát si vedlo hůře hodnotové portfolio, dvakrát růstové (všechny ale vždy generovaly ztráty, takže o nějakém zajištění proti medvědovi tu nemůže být řeči). Obrázek je tedy opět nepříjemně smíšený, s trochou kreativity můžeme snad jen uvažovat o tom, že čím větší medvěd, tím hůře pro hodnotu:

Je tedy pravděpodobnější, že obrat trhu tentokrát nahraje spíše hodnotě, než růstu. Ale záchranu před ztrátami u ní asi nehledejme. Je to podobné jako s defenzivními akciemi, které jsou tak často vydávány za ochranu před poklesem trhu a medvědy. Jejich předností je totiž jejich malá citlivost na cyklus a tudíž i na poklesy útlumy. Jenže většinou se jejich malá citlivost projeví jen tím, že generují menší ztráty než tituly cyklické. Pokud by se tedy investor za každou cenu chtěl věnovat hře na časování trhu (tj., nechtěl by zlé časy vysedět), je lepší vše prodat a držet hotovost. A věřit, že naskočí v ten správný okamžik zpět.