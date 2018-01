Amazon spolu s Berkshire a JPMorgan zakládají zdravotnickou firmu, akcie potenciálních konkurentů se propadly

Americký internetový kolos Amazon vstupuje do sféry zdravotnických služeb. Spolu se společností Berkshire Hathaway miliardáře Warrena Buffetta a newyorskou bankou JPMorgan Chase & Co vytvoří společnost, která pomůže jejich zaměstnancům ve Spojených státech nalézt kvalitní péči "za rozumnou cenu". Projekt je zatím v počátečním stádiu, uvedla agentura AP. Akcie zdravotnických firem nicméně na zprávu reagovaly prudkým propadem.



"Rostoucí náklady na zdravotní péči se v americké ekonomice chovají jako hladová tasemnice," prohlásil Buffett. "Naše skupina tento problém neřeší, ale také tento stav nepřijímá jako nevyhnutelný. Domníváme se, že když vložíme společné zdroje do největších talentů v zemi, můžeme zastavit růst nákladů ve zdravotnictví ještě včas a současně zvýšit spokojenost i výsledky pacientů," dodal.





Nová společnost bude nezávislá a bude pracovat bez tlaku na ziskovost. V první fázi se zaměří na technologická řešení.Představitelé partnerských firem nicméně nesdělili, zda se projekt rozšíří i za brány jejich společností. Předseda představenstva a šéf JPMorgan Chase Chairman Jamie Dimon ale uvedl, že cílem tohoto kroku je přinést řešení, která budou přínosem pro "naše zaměstnance v USA, jejich rodiny a případně i pro všechny Američany". Akcie společností zdravotnického sektoru USA zareagovaly na vznik zcela nového subjektu prudkým propadem, UnitedHealth o 7,1 procenta, Aetny o 3,7 procenta a Cigny o 5,1 procenta.Náklady na zdravotní péči v USA v posledních letech prudce stoupaly, což současně způsobilo nárůst příspěvků na zdravotní pojištění zaměstnanců. Pojistné za jednu osobu se v roce 2017 zvýšilo o čtyři procenta na 6690 dolarů (téměř 136,5 tisíce korun ) a za posledních deset letech podle údajů od Kaiser Family Foundation vzrostlo o 50 procent. Průměrný příspěvek pracovníka k pojistnému v roce 2017 činil 1213 dolarů