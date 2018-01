Lukrativní byznys s falešnými účty na sociálních sítích

Americká společnost Devumi vydělala miliony dolarů na globálním trhu s nekalostmi v sociálních médiích. Tato společnost prodává falešné sledující a retweety. Kupují je celebrity, firmy nebo jednoduše kdokoliv, kdo chce vypadat známější a nebo vyvíjet vliv na internetu.

New York Times tvrdí, že společnost disponuje přibližně 3,5 milionem fiktivních účtů, přičemž každý z nich byl prodán opakovaně. Dohromady tyto účty dodaly více než 200 milionů sledujících na Twitteru. Alespoň 55 tisíc těchto účtů přitom používá jména, profilové fotografie, bydliště a další osobní údaje skutečných uživatelů Twitteru, a to včetně nezletilých, tvrdí také analýza New York Times. Mohlo by se tak prý jednat o rozsáhlou krádež identity.

Podle cen uvedených v prosinci si za "kvalitní sledující" Devumi účtuje méně než dva centy za jednoho. New York Times z firemních a soudních zpráv zjistil, že Devumi má více než 200 tisíc zákazníků, včetně televizních hvězd, profesionálních sportovců, komiků, přednášejících TEDu, duchovních a modelek. Ve většině případů si svoje followery pořídili sami. Méně často jim je nakoupili jejich zaměstnanci, agenti, PR agentury a jiní.

Žijeme v době, kdy se velmi dobře vede takzvané ekonomice vlivu v online médiích. Ta proniká v podstatě do jakékoli branže, kde je možné zpeněžit masové publikum – nebo alespoň jeho iluzi. Falešné účty využívané vládami, zločinci nebo podnikateli zaplavují sociální sítě. Některé zdroje uvádí, že až 48 milionů ze všech aktivních uživatelů Twitteru, tedy asi 15 %, tvoří automatizované simulace účtů skutečných lidí. Podle samotného Twitteru je toto číslo mnohem nižší. Nimécně třeba Facebook v listopadu investorům oznámil, že má minimálně dvakrát více falešných uživatelů, než původně předpokládal, a to až 60 milionů. Tyto automatizované účty, tzv. boti, mohou ovlivňovat politické debaty nebo cílové reklamní skupiny, pošpinit firmy či zničit něčí reputaci.

Zakladatel společnosti Devumi, German Calas řekl, že o krádeži identit skutečných uživatelů neví nic. „Tato obvinění jsou falešná a my o žádné takové aktivitě nevíme,“ uvedl podle CNBC v listopadu.

I přes rostoucí kritiku jak samotných provozovatelů sociálních sítí, tak politiků zůstává obchod s fiktivními sledujícími neprůhledný. Vytváření takzvaných botů totiž spadá do právní šedé zóny. A tak i když Twitter a další platformy kupování sledujících zakazují, Devumi a desítky jiných firem je volně prodávají. Poskytovatelé sociálních sítí, jejichž tržní hodnota je pevně spojená s počtem jejich uživatelů, mezitím vytvářejí vlastní pravidla pro nalézání a odstranění takovýchto účtů.

„Sociální média jsou virtuální svět tvořený napůl boty a napůl skutečnými lidmi,“ řekl Rami Essaid, zakladatel Distil Networks, kyberbezpečnostní společnosti specializující se na odstranění sítě botů. „Nemůžete brát tweety vážně. Ne všechno je takové, jak se tváří.“

