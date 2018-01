Digitální TV a video má před sebou zářné zítřky. Trh poroste za 5 let téměř o 100 %, inzerce ještě rychleji

Podle některých odhadů trh digitální TV a videa do roku 2022 poroste na cca 119,2 mld. USD . V roce 2017 to bylo 64 mld. USD . Růstu by měly dominovat regiony Severní Ameriky (33,5 %) anásledované Čínou a Dálným východem obecně.Rozpočty digitálních TV producentů výrazněji rostou. Netflix hodlá letos do programu nainvestovat kolem 7,5-8 mld. USD , HBO loni "protočila" 2,5 mld. USD Apple každý pak kolem 1 mld. USD Objem inzerce v rámci digitálních TV a video služeb by měl do roku 2022 růst o 130 % na 37 mld USD oproti 16 mld. USD v roce 2017. Počet lidí sledujících celosvětově digitální TV a video by měl růst tou dobou na 4,5 miliardy.