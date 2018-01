BlackRock: Kryproměny jsou zajímavá hračka, ale investovat do nich nyní nedoporučujeme

Analytici investiční společnosti BlackRock, která patří mezi největší svého druhu v celosvětovém měřítku, považují kryptoměny za zajímavou novou "hračku", kterou jako celek ale seriózně k investování zatím rozhodně nedoporučují.V tuto chvíli je s kryptoměnami spojeno velké množství rizik především s ohledem a bezpečnost vložených prostředků, přes extrémní volatilitu, stále ještě relativně nízkou likviditu a absenci jinak běžné regulace a ochrany investorů. Kryptoměny jsou z jejich pohledu novou "věcí", která se potřebuje teprve řádně rozvinou a vyprofilovat.Velmi zajímavá je odolnost celého sektoru vůči množícím se útokům na burzy a privátní účty, která ukazuje na velký zájem investorů o celý sektor.Podle analytiků společnosti by důležitým posunem mohla být širší a jednotná regulace v rámci vyspělých zemí G-20, po které se začalo nyní volat. Pokud by k ní došlo, byl by to pro celý sektor z pohledu investic poměrně velký krok kupředu.Blockchainová technologie, na které je většina kryptoměn vystavěna, jako taková je podle analytiků zajímavá a stojí rozhodně za podrobnější zkoumání z pohledu možné využitelnosti ve světě financ a investic