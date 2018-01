Hospodářský růst v eurozóně pokračuje ve velmi solidním tempu: předběžný bleskový odhad za závěrečné čtvrtletí loňského roku hlásí mezičtvrtletní růst HDP na úrovni 0,6 procenta.

Uvedený růst je v souladu s očekáváním finančních trhů a průzkumy důvěry podnikatelů a spotřebitelů naznačují, že počátkem roku 2018 růst zřejmě dále zrychlil.

Za celý rok 2017 vykázal HDP eurozóny růst 2,5 procenta, což je nejsilnější růst za uplynulých deset let, tedy od roku 2007. Detaily ohledně výkonu za 4. čtvrtletí 2017 sice ještě nejsou k dispozici, nicméně v průběhu loňského roku bylo patrné, že si dobře vedou všechny výdajové složky včetně spotřeby a investic.

V letošním roce růst HDP eurozóny zřejmě nepatrně zmírní na úroveň 2,3 %, což ale i tak bude znamenat pokračování velmi solidního hospodářského výkonu.

Eurozóna je hlavním obchodním partnerem a exportním trhem pro středoevropský region a příznivé zprávy z eurozóny jsou tak dobrou zprávou i pro regionální ekonomiky.

Hospodářský růst eurozóny v průběhu roku 2017 překvapoval na pozitivní straně a také celoroční výsledek je lepší, než se původně očekávalo.

Pokud by HDP eurozóny dokázal pozitivně překvapit i letos, tak by to dávalo naději i pro silnější než očekávaný hospodářský růst v našem regionu.

Ve prospěch silného růstu v eurozóně hovoří rostoucí spotřeba domácností a dobrá nálada mezi podnikateli, určitou brzdou se ale v průběhu roku 2018 může stát posilování kurzu eura a jeho dopad na exporty z eurozóny.